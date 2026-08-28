Berkay GÜNEŞ - Uğurcan TANMAN İSTANBUL, (DHA) -İMALAT Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, '2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında, işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25'e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği de sunacağız. İşletmelerimiz, 250 milyar liralık finansman paketine 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından tahsis edilen finansmana erişebilecek' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'na katıldı. Programa Kacır'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çakar, AK Parti milletvekilleri ve banka yöneticileri katıldı. Kacır, imalat sanayisinin tüm sektörlerine yönelik 250 milyar liralık yeni finansman paketini açıkladı.

'MİLLİ GELİRİMİZ 238 MİLYAR DOLARDAN 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ'

İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ,'Tarih bize açıkça gösteriyor ki kalıcı refahın, sürdürülebilir kalkınmanın ve tam bağımsızlığın yolu üretimden geçiyor. Kaynaklarını üretime, bilgisini teknolojiye, insan kaynağını katma değere dönüştürebilen ülkeler, geçmişte olduğu gibi bugün de küresel sahnede ağırlığını artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz kalkınma yolculuğunun ana eksenini daha nitelikli üretim, ileri teknoloji ve yüksek katma değer üzerine inşa ettik. Planlı sanayileşmeyi yaygınlaştırarak, üretimimizi yüksek teknolojiyle donatarak, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara erişimini artırarak ve nitelikli insan kaynağımıza yatırım yaparak Türkiye'nin sanayileşme yürüyüşüne yeni bir ufuk kazandırdık. Hayata geçirdiğimiz politikaların ve sanayicimizin ortaya koyduğu emeğin neticesinde sanayi üretim endeksimiz 23 yılda 3,5 katına çıktı. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşya dan demir çeliğe kadar pek çok alanda Avrupa'nın önde gelen üreticisiyiz. Türkiye bugün Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Üretim odaklı ekonomi modelimizle milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 18 bin doları aştı. Geride bıraktığımız her eşik, ne kadar ilerlediğimizi gösterdiği gibi yolculuğumuzun aydınlık yarınlarına da bir işaret niteliğindedir. İşte şimdi; altyapımızdan ve attığımız sağlam temellerden aldığımız güçle, yeni ufuklara yürümenin vaktidir. Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh kılacak tüm hamleleri sanayicimizin cesaretiyle, girişimcimizin vizyonuyla, mühendislerimizin ve emekçilerimizin maharetiyle, alın ve akıl teriyle beraberce gerçekleştireceğiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma hedefimize; daha çok ve nitelikli üreten, teknoloji geliştirebilen ve ihraç edebilen bir Türk sanayi ile adım adım ulaşacağız' ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞAN BAŞINA DESTEK TUTARINI 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKARDIK'

Bakan Kacır, 'Program kapsamında, geçtiğimiz yıl istihdamını koruyan emek yoğun KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağladık. Üreticilerimizin yoğun teveccüh gösterdiği programımızın sahada oluşturduğu etkiyi ve bizlere ulaşan talepleri titizlikle değerlendirdik. Aldığımız geri dönüşler neticesinde uygulamamızı sene başında revize ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat müjdesini verdiği İmalat Sanayii İçin Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'yla; tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları dahil ettik. Programın finansman ayağıyla da KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkânı sunduk. Uygulamamızla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı verdik ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla bu dört emek yoğun sektörümüzdeki kayıtlı istihdam, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 1 milyon 196 bin düzeyindeydi. 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla bu sektörlerimizdeki kayıtlı istihdamda hiçbir gerileme olmadı. Bilakis, 1 milyon 209 binlik bir istihdam seviyesine ulaşarak yıl sonundaki düzeyden biraz daha yüksek bir seviyeye gelmiş oldu. Bu, hayata geçirdiğimiz programın; bu programda bizimle birlikte hareket eden müteşebbislerimizin ve emekçilerimizin gayretiyle başarıya ulaşmakta olduğunun somut bir göstergesidir.' dedi.

'KREDİLERDE FİNANSMAN MALİYETİNİN 12 PUANINI BAKANLIK OLARAK BİZ KARŞILAYACAĞIZ'

Bakan Kacır 'Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay müjdesini paylaştığı finansman paketiyle; sanayicimizin üretimini sürdürmesi, istihdamını koruması ve rekabet kabiliyetini geliştirmesi için daha geniş bir imkân alanı oluşturuyoruz. Güncellenen destek mimarimizle tüm imalat sanayi sektörlerimizdeki firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunuyoruz. Büyük işletmeler için kredi tutarını 50 milyondan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak. Borçluluk oranı düşük olan, AR-GE merkezine, tasarım merkezine sahip ve teknoparklarda faaliyet göstermekte olan işletmelerimize ise kredi limitlerini aylık iş gücü maliyetlerinin iki misli kadar uygulayacağız. Taşınma teşvikimizden yararlanarak, en gelişmiş birinci bölge şehirlerimizden daha az gelişmiş dördüncü, beşinci ve altıncı bölge şehirlerimize taşınarak yeni faaliyet gösterecekleri şehirlerde istihdam oluşturacak firmalarımıza da sağlayacakları istihdamın altı aylık maliyeti kadar kredi imkanı sağlayacağız. KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından; sabit maliyetli kredilerde yüzde 37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLREF + 1 oranıyla yararlanabilecek. 2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında, işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25'e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği de sunacağız. 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül tarihinden itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından tahsis edilen finansmana erişebilecek' ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ,İMALAT SANAYİMİZİ, İHRACATIMIZI 400 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAKTIR'

Bakan Kacır, 'Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, ülkemizin doğusundan batısına huzur iklimi hakim oldukça topraklarımızın her karışına bereket gelecek. Terörsüz Türkiye ile birlikte ülke sathında sosyal refah ile birlikte ekonomik refahı da artıracak programları, hamleleri ince eleyip sık dokuyarak titizlikle planladık. Hedefimiz, 2030 yılına geldiğimizde planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara yükseltmektir. İmalat sanayimizi, ihracatımızı 400 milyar dolara ulaştırmaktır. Ülkemiz sanayisini daha yüksek katma değer üreten bir yapıya kavuştururken, sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak bölgesel sıkışmayı ortadan kaldırmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, sanayimizin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık. Master Plan'ın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında bulunan 13 ilde toplam 59 bin 500 hektar büyüklüğünde 17 yeni yatırım alanı belirledik. Mega endüstriyel bölgeler olarak kurguladığımız bu yatırım alanlarını; altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üsleri hâline getirerek yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Mersin-Şırnak, Trabzon-Şırnak ve Sivas-Iğdır Sanayi Gelişim Koridorlarıyla Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru'nun oluşturacağı yeni ticaret ve lojistik imkânlarını en üst düzeyde değerlendireceğiz. Kurguladığımız bütüncül adımlar, müteşebbislerimize yeni yatırımlar için uygun bir zemin sunuyor. Türkiye'ye yatırım yapanın önü açıktır; üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın yanında devletimizin bütün imkanları vardır' dedi.

Program, imza törenin ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. (DHA)