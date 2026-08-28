Nuray UZATMAZ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te ev hanımı Fatma Karakılınç (41), üniversite okuyan 3 kızının eğitim masraflarını karşılayabilmek için işletme açtı. Kente özgü yaptığı yuvalama, içli köfte, börek ve mantı gibi yemekleri yaparak satan Karakılınç, 'Hobi olarak yaptığım işimi mesleğe dönüştürdüm. Hayalimi gerçekleştirdim. 3 kızım var üniversite okuyorlar. En çok da onları okutabilmek için bu işe girdim' dedi.

4 çocuk annesi Fatma Karakılınç, evde yöresel yuvalama yemeğini yaparak satmaya başladı. İşletme açma kararı alan Karakılınç, gerekli sertifikaları alarak, iş yeri açtı. Eşinin de desteğini alan Karakılınç, 1 yıl önce açtığı işletmesinde müşterilerine yuvalama, içli köfte, ekşili köfte ve mantı gibi yemek hizmetlerini sunarken, buradan elde ettiği gelirle üniversite okuyan 3 kızının eğitim masraflarını karşılamaya başladı.

'EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Daha önce kendisi için hobi olan yemek yapmanın mesleğe dönüştüğünü belirten Fatma Karakılınç, 'Ben çocuklarımı okutmak için hobi olarak yaptığım işi mesleğe çevirdim. Herkes beni eleştirdi eşim ise bana destek çıktı. Çalıştığı işini de bıraktı mutfakta bana yardım ediyor. Amacım tutunmak şubeler açıp bu lezzetleri daha çok kişilere tattırmak. Yemek yapmak benim için bir hobiydi. Yemek yapmayı uğraşmayı çok seviyorum. Çocuklarımı büyüttüm. Sonrasında ben kendi ayaklarım üzerinde neden duramayayım ki dedim. Kendi iş yerimi açmayı hayal ettim hep. Özellikle Gaziantep'in yöresel yemeği olan yuvalama üzerine düşündüm hep. Daha öncelerinde dershanelerde aşçılık yaptım. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına gittim. Belgelerimi aldım. Sonrasında da kendi hayalim olan iş yerimi açmak kısmet oldu. Eşimin çok büyük desteğini gördüm iş yerimi açmak konusunda' dedi.

'HERKES ELEŞTİRDİ EŞİM DESTEK ÇIKTI'

Eşiyle birlikte mutfakta birlikte çalışıp ürettikleri lezzetleri müşterilerine sunduğunu söyleyen Karakılınç, 'Çevremdeki herkesin tepkisiyle karşılaştım. Bana yapamazsın dediler. Başaramazsın dediler. Çevre böyle baktıkça ben daha çok hırslandım. Bu süreçte en büyük desteği de yine eşimden aldım. O elimden tuttu. Eşim de bana iş yerimde yardımcı oluyor ve birlikte yöresel yemeklerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yoğunluk dönemimiz en çok ramazan ayında oluyor. Yuvalama bayramların vazgeçilmez yemeğidir Gaziantep'te. Yoğunluğumuz bayramlarda normalin üç katına çıkıyor. Şimdi yaz aylarında ise yoğunluğumuzu yurt dışından gelen gurbetçilerimiz oluşturuyor. Onlar başka ülkelerde yöresel yemeklerimize hasret yaşıyorlar geldiklerinde de bize yaptırıyorlar biz bu ürünlerimiz şoklayıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Çalışan bayanlar için de dolabımızda hazırda yuvalama, içli köfte ve mantılarımız hazırda bekliyor. Kadınlar etlerini kendileri getirip de bize yaptırabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

'3 KIZIMI OKUTUYORUM'

Karakılınç, en fazla talebin yöresel yemek olan yuvalama olduğunu ifade eden Fatma Karakılınç, 3 kızının üniversitede okuduğunu belirterek, 'Müşterilerimize şu anda yuvalama, içli köfte, mantı, ekşili köfte, şiş börek gibi hizmetler sunuyoruz. En çok tercih edilen yuvalama oluyor. Müşterilerimiz etlerini getirince önce tartıyoruz. Ölçüye göre yapıyoruz. Önce makinalarımız yoğurur sonra makinalarımız yuvarlar. Daha sonra buhar işlemine geçeriz. Soğuduktan sonra da paketler tartar kilo hesabıyla müşterilerimize veririz. Türkiye'nin her yerine yuvalamalarımız gidiyor. Türkiye içinde kargolarımız tüm şehirlerimize ulaşıyor. Daha da büyümek istiyorum. Şubeleşmek istiyorum. Ev hanımı iken evimde yemek yapıyordum. Şimdi dükkanımda yapıyorum ve yaptığım bu işten para kazanıyorum. Bu çok güzel bir duygu. Kendimi geliştiriyorum. Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durmak çok güzel bir şey. 3 kızım var üniversite okuyorlar. En çok da onları okutabilmek için bu işe girdim' diye konuştu. (DHA)