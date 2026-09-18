ANKARA, (DHA)- ASELSAN tarafından Bayraktar TB2'lere entegre edilen ANTIDOT Elektronik Destek ve Elektronik Harp podları ile FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar Podu, Konya'da düzenlenen uluslararası demo faaliyetinde başarıyla görev yaptı. 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı gösterimde, sistemlerin koordineli çalışmasıyla elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetleri aynı senaryoda sergilendi.

Demo gösteriminde, bir TB2'ye ANTIDOT 2ES 100 ve ANTIDOT 2EA 200 podları, diğer TB2'ye ise FULMAR 200 podu entegre edildi. İlk testte, ANTIDOT, uçuş sırasında hedef radar sistemini tespit ederek konumunu başarıyla belirledi. ED podunun elde ettiği hedef verilerini aktarmasının ardından, ANTIDOT ile hedefe elektronik taarruz gerçekleştirildi. Böylece ANTIDOT sistemleriyle donatılan TB2'nin tespit edilmeden hedefe yaklaşması sağlandı. Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan ANTIDOT ve FULMAR podları koordineli şekilde çalışarak elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi.

İKİ FARKLI TEST İKİ BAŞARI

İkinci aşamada ANTIDOT Sistemi, bu kez farklı bir hedefi tespit ederek konumunu belirledi. FULMAR 200 ile hedef konum bilgisinin paylaşılmasının ardından, sistem, yüksek çözünürlüklü SAR görüntüsü oluşturarak, hedefin konumunu yüksek hassasiyetle elde etti. Testler, iki TB2 üzerinde tespit ve konum belirleme, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetlerini tek bir operasyonel döngüde bir araya getirdi. Faaliyet kapsamında ANTIDOT, TB2 üzerinde gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilirken, ANTIDOT ve FULMAR'ın birlikte çalışabilirliği de başarıyla gösterildi.

Sistemlerin detayları ile ilgili şu bilgiler verildi:

'ANTIDOT 2ES 100: Tehdit hava savunma sistemi radarlarının sinyallerini algılama, kimliklendirme, sayısal olarak sinyal kaydı alma, tehdidin yönünü hassas olarak bulma ve konum bulma yeteneklerine sahip ANTIDOT 2ES 100 elektronik destek sistemi, kullanıcı açısından gerekli görülen tüm verileri anlık olarak hava aracı haberleşme bandı üzerinden yer kontrol istasyonuna aktarabiliyor. ANTIDOT 2EA 200: Kompakt boyutu, düşük ağırlığı ve optimize edilmiş güç tüketimi ile insansız hava araçlarına kolayca entegre edilebilen, elektronik destek ve elektronik taarruz yetenekleri olan ANTIDOT 2EA 200, hasım hava savunma sistemlerini ve bulunduğu yönü tespit ediyor.

Sistemlerin arama ve takip radarlarının sinyal özelliklerini detaylı olarak ölçer ve bu bilgiyi tehditleri teşhis etmek için kullanılıyor. Tam otonom olarak çalışan sistem, yüklenen elektronik taarruz teknikleri ile hava savunma sisteminin radarlarına taarruz ediyor. FULMAR 200: FULMAR 200, insanlı ve insansız hava araçlarında keşif gözetleme amacıyla kullanılmak üzere geliştirilen hafif, kompakt ve güç tüketimi düşük yeni nesil bir sentetik açıklıklı radar (SAR) sistemi olarak dikkat çekiyor. FULMAR 200, her türlü hava koşulunda gece ve gündüz, Spotlight ve Stripmap SAR ana işlevlerini gerçekleştirebilecek AESA yapıda bir Keşif Gözetleme Radar Sistemi olarak öne çıkıyor. kanat altına ya da hava platformu gövdesine entegre edilebilir pod yapısında olan FULMAR 200, böylece EO/IR kameralar ile birlikte kullanılabiliyor.'