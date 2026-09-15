ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz her daim emin adım atar, üç adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Kastamonu'da düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programına katıldı. Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Şehit aileleri ve gazilerin her daim başları üzerinde yeri olduğunu aktaran Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceklerini söyledi. 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması'nın 26'ncısını Kastamonu'da gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, Türkiye genelinde şehit yakınları ve gazilerle 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Amaçlarının, şehit yakınları ve gazileri doğrudan bilgilendirmek ve dezenformasyonun önüne geçmek olduğunu kaydeden Göktaş, 'Çünkü biliyoruz ki maalesef sosyal medyada, birkaç puan oy alırım kaygısıyla şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yaralayan bir kitle oldu. Hamdolsun bugün şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bunların her birinin gerçek olmadığını anladı' ifadelerini kullandı.

Göktaş, terörden dolayı 1980'li yıllardaki görüntülerden eser kalmadığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü iradesiyle devletin bütün kurumlarıyla terörü ülke içinde sıfırladıklarını kaydetti.

'TÜRKİYESİZ İSTİKRAR OLMAZ'

Bakan Göktaş, zaman zaman Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve oynanmaya da devam ettiğini belirterek, 'Bizler ülkemizin etrafındaki ateş çemberini bertaraf etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin güvenliği sadece ülke içerisinde değil, ülkenin hemen dışından da ibaret. Sınırımızda maalesef bir terör devleti empoze etmeye çalışanlar oldu. Cumhurbaşkanımız buna asla fırsat vermedi ve geldiğimiz süreçte çok şükür bugün oraları da bertaraf ettik. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen tüm dünya anladı ki burada güçlü bir Türkiye var. Tüm dünya anladı ki Türkiyesiz bu bölgede istikrar olmaz' dedi.

'DEVLETİMİZ HER DAİM EMİN ADIM ATAR'

'Terörsüz Türkiye'nin hiçbir aile tekrar gözyaşı akıtmasın diye atılan tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, bundan 10-20 yıl öncesine kadar acılar yaşandığını söyledi. Göktaş, 'Terörsüz Türkiye'nin bu süreci tamamen yok etmenin ve çocuklara güvenli bir gelecek sunmanın adı olduğunu söyleyerek, 'Devletimizin en güçlü olduğu bir dönemde şartsız, koşulsuz, pazarlıksız bu süreci başlatmış olduk. Hamdolsun şehit ailelerimiz, gazilerimiz soruları olduğunda gelip bizi buldular, bunu sordular. Bizler de ilk ağızdan bu bilgileri verdik. Bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz her daim emin adım atar, üç adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez. Şu anda İHA'larımızla, SİHA'larımızla savunma alanında yaptığımız bütün yatırımlarımız güçlü ve büyük Türkiye için' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, dün olduğu gibi bugün de yarın da devletin bütün kademesiyle şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı ve gazilerin her daim yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan Göktaş, toplantıda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında da bilgi paylaştı. (DHA)