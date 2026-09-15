Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AFGANİSTANLI Abdülkadir Jabbary (35), Pakistan'da ailesiyle yaşadığı 2009 ve 2010 yıllarında meydana gelen sel felaketlerinde ailesine yardım eli uzatan Türk Kızılay'ın, 17 yıl sonra doktora öğrencisi olarak geldiği Türkiye'de gönüllüsü oldu.

Abdülkadir Jabbary, Pakistan'da ailesiyle yaşadığı 2009 ve 2010 yıllarında meydana gelen sel felaketlerinden etkilendi. Jabbary, Belucistan ve Hayber Pahtunhva bölgesinde toplam bin 210 kişinin hayatını kaybettiği afetlerden etkilenenlere yardım elini uzatan Türk Kızılay ile o dönem tanıştı. Türk Kızılay, Jabbary ve ailesi ile selden etkilenenlere barınma ve gıda yardımı ile ilaç desteğinde bulundu. O dönem Kızılay'ın bölgedeki çalışmalarına destek olup, rehberlik de eden Jabbary, yıllar sonra 2024 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla doktora öğrencisi olarak Türkiye'ye geldi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finansman alanında doktorasını sürdüren Jabbary, Türk Kızılay ve YTB iş birliğiyle düzenlenen 'İlk Yardım ve Göç' temalı programa katılıp, eğitim aldı. Jabbary, program sonrasında yıllardır gönlünde taşıdığı Türk Kızılay'ın gönüllüsü oldu.

'KIZILAY'I O AFETTE TANIDIM'

Jabbary, 2009 yılında zor şartlar altında Afganistan mülteci kampında yaşadığını söyleyerek, 'Orada çamurdan ve tuğladan yapılan evler vardı. Evlerimiz yağmurdan etkileniyordu. Yağmurdan etkilenince de zarar görüyordu. Pakistan'da muson yağmurlarının yoğun olduğu mevsimler oluyor. 40 gün hiç durmadan yağmur yağıyor. Bu yağmurlarda bizim köyümüz de etkilendi, köyümüzün hemen hemen yarısı gitti bu yağmurlardan dolayı. Bu sırada Türk Kızılay geldi bizlere yardım için. Türk Kızılay'ın ismini daha önce bilsem de ilk kez ülkemde yaşamış olduğum afette tanıdım' dedi.

'HER ALANDA YARDIM GETİRDİLER'

Jabbary, afetten öncesinde de Türk Kızılay'ı bildiğini belirterek, 'Afet öncesinde de köyümüze ramazan paketleri, Kurban Bayram'ında kurban kesimleri için yardım ediyorlardı. Afetten önce o yardımlar geldiğinde de biz gönüllü olarak Türk Kızılay'a dağıtımda yardımcı oluyorduk. 2009'daki afetten sonra 2010 yılında da Pakistan'da yine bir doğal afet oldu. Allah'a çok şükür Türk Kızılay hemen geldi. Mutfak malzemelerinden tutun, ilaçlara, sağlık malzemelerine ve çadırlara kadar her alanda yardım getirdiler. Daha lise öğrencisiydim hiç unutamıyorum. Babam selden dolayı dağıtıma gitmeme müsaade etmedi. Ama abilerim ve kuzenlerim dağıtıma gönüllü olarak gittiler' diye konuştu.

'YAPILAN YARDIMLARI UNUTMADIM'

Jabbary, 2024 yılında Türkiye'ye YTB bursuyla doktora öğrencisi olarak seçildiğini söyleyerek, 'Türkiye'ye geldiğimde de sadece Türk Kızılay'ı biliyordum. Hemen geldim buradaki insanlarla tanıştım. Türk Kızılay ve YTB iş birliğiyle düzenlenen 'İlk Yardım ve Göç' temalı programa katıldım. O programdan sonra gelip gönüllü olma durumuma resmiyet kazandırmak istedim. Bugün itibarıyla resmi olarak Türk Kızılay gönüllüsüyüm. Bana ve aileme yapılan yardımları unutmadım. Bize verilenlere karşılık ben de ihtiyacı olan insanlara verebileceğim ne varsa onun için gönüllü olarak hazırım. Türk Kızılay'da pek çok alanda gönüllü olabilirim. Depoculuk yapabilirim, dağıtımlara yardım edebilirim. Benim ve ailem gibi yardıma ihtiyacı olan herkese ben de Türk Kızılay ile birlikte yardım etmek istiyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)