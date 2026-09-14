ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ İslam Birliği'nin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımının tamamlandığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin restorasyon ve tıpkıbasım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ersoy, 'Karadağ İslam Birliği'nin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımını tamamladık. İlk nüshasını Cumhurbaşkanımıza takdim ettiğimiz, 14'üncü yüzyıla ait bu kıymetli Memluk mushafı, Taşlıcalı Hüseyin Paşa tarafından adını taşıyan camiye vakfedilmiş; Karadağlı Müslümanlar tarafından asırlar boyunca titizlikle korunmuştur. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızca restore edilip dijitalleştirilen ve İstanbul Valiliğimizin desteğiyle basılan eser, önümüzdeki günlerde YTB Başkanlığımız tarafından Karadağ İslam Birliği'nin organizasyonuyla Karadağ'a ulaştırılacak' dedi.

Bakan Ersoy, 'Bu tarihi mirasa sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çalışmaya rehberlik eden Sayın Mehmet Emin Maşalı'ya, Hattat Sayın Mehmet Özçay'a ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Osman Şahin'e; baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Sırakaya'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taşlıcalı Hüseyin Paşa'yı ve bu emaneti günümüze ulaştıranları rahmetle ve şükranla anıyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)