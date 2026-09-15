ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin tarafınca iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar üzerinde duruldu. Kültürel mirasın yaşatılması, restorasyon ve kültür alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşmenin gündemini oluşturdu. Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Filistin arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti. Filistin'in zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, 'Sayın Hamdan'ın ilettiği ortak proje önerilerini ele alarak kültürel mirasın korunması, restorasyon ve kültür alanındaki iş birliğimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk' dedi.

'FİLİSTİN'İN KÜLTÜREL MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını vurgulayan Bakan Ersoy, 'Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihi hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı. (DHA)