5 HİZMET BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Polisevi, İl Jandarma Komutanlığı, Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binalarının toplu açılışını gerçekleştirdi. Amasya Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen toplu açılış törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve protokol üyeleri katıldı. Hizmet binalarının açılışı, video konferans ile gerçekleştirildi.

'AMASYA, MEDENİYET TASAVVURUNUN ANADOLU'DAKİ EN GÜZEL NİŞANELERİNDEN BİRİ'

Törende konuşan Bakan Mustafa Çiftçi, Amasya'nın tarihi ve kültürel önemine değinerek, 'Şehzadeler şehri, Ferhat ile Şirin'in diyarı, Yeşilırmak'ın bereketiyle, Harşena'nın heybetiyle, tarihin, kültürün ve medeniyetin nakış nakış işlendiği güzel Amasya'mızda sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Amasya bizim için tarihin ve kültürün şehridir. Amasya aynı zamanda ilmin, irfanın, hikmetin ve devlet terbiyesiyle, gönül terbiyesinin buluştuğu kadim bir medeniyet şehridir. Bu topraklar; asırlar boyunca camileriyle, medreseleriyle, külliyeleriyle, alimleri ve gönül insanlarıyla Anadolu'nun manevi iklimini beslemiştir. Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nin kubbelerinde yükselen ezan, Sabuncuoğlu Şerefeddin Hazretleri'nin ilim ve hikmet mirası, şehzadeleri devlet adamı olarak yetiştiren köklü irfan geleneği, Amasya'nın medeniyet hafızasında hala yaşamaktadır. Bizim medeniyetimiz, devleti kudretle ve adaletle, şehri insanla, insanı da bilgi, ahlak ve irfanla inşa eden bir medeniyettir. Amasya, bu medeniyet tasavvurunun Anadolu'daki en güzel nişanelerinden biridir. Aynı zamanda bu kadim şehir, milletimizin en çetin günlerinde de tarihî mesuliyetini yerine getirmiştir' dedi.

Amasya'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda, Türkiye'nin her köşesinde eser ve hizmet siyasetiyle büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Bizim anlayışımızda şehirlerimize kazandırdığımız her eser, devletimizin milletimize verdiği değerin bir göstergesidir. Açılışlarını gerçekleştirdiğimiz güvenlik yatırımlarımız da bu anlayışın güçlü örnekleridir. Amasya İl Jandarma Komutanlığımızın 11 bin 150 metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binasını tamamladık. 362 personelimizin görev yaptığı bu modern yapı, 95 bini aşkın vatandaşımıza hizmet veriyor. Suluova İlçe Jandarma Komutanlığımızın 1500 metrekarelik yeni hizmet binasını tamamlayarak, 51 personelimizin ve 12 bini aşkın vatandaşımızın hizmetine sunduk. Taşova İlçe Jandarma Komutanlığımızın 2 bin 100 metrekarelik yeni hizmet binasında ise 48 personelimiz, yaklaşık 20 bin vatandaşımıza hizmet sunuyor. Bunların yanında Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzü ve 29 odası, sosyal alanları ve modern imkanlarıyla Amasya Polisevimizi de şehrimize kazandırdık. Bu yatırımlarımızın toplam büyüklüğü 320 milyon lirayı aşmaktadır' diye konuştu.

'GÜÇLÜ DEVLET, VATANDAŞININ YANINDA OLAN DEVLETTİR'

Güvenlik yatırımlarının önemine değinen Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

'Bizim anlayışımızda güvenlik, kalkınmanın ön şartıdır. Huzurun olmadığı yerde yatırım olmaz. Güvenin olmadığı yerde üretim büyümez. Emniyetin olmadığı yerde gelecek kurulamaz. Bu sebeple güvenlik altyapımıza yaptığımız her yatırımı, aynı zamanda milletimizin huzuruna, şehirlerimizin kalkınmasına ve Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak teknolojiyi etkin kullanan, insanı merkeze alan, önleyici güvenlik anlayışını esas alan Yeni Güvenlik Mimarimizi ülkemizin dört bir yanında güçlendiriyoruz. Polisimizin ve jandarmamızın fiziki imkanlarını geliştirirken sahadaki hareket kabiliyetini, teknolojik kapasitesini ve vatandaşımıza sunduğu hizmetin kalitesini de yükseltiyoruz. Çünkü bizim için güçlü devlet, vatandaşının kapısını çaldığında yanında olan, ihtiyaç duyduğunda elini uzatan, huzurunu ve güvenliğini her şart altında teminat altına alan devlettir. Türkiye Yüzyılı; huzurun, güvenin, eserlerin ve güçlü devlet iradesinin yüzyılı olacaktır. Bu eserlerin Amasya'mıza, güvenlik teşkilatlarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir yanını eser ve hizmetlerle buluşturan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara, mühendislerimize ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.'

Konuşmaların ardından hizmet binalarının toplu açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. (DHA)

Şerife Serap Kara/AMASYA, (DHA)