Mikail KARAMAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında keşfedilen 66 milyon yıl öncesine ait Gastropoda (salyangoz) fosilini bulan Kazı Başkanı Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin, DHA'ya konuştu. Tekin, yapıya ait odalardan birinde bulduğu Ankara'nın doğa tarihine ışık tutan fosilin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açılacağını belirtti.

Gölbaşı Oyaca'daki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'teki kazı çalışmaları 2021 yılında yeniden başladı. Ankara Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen kazılarda 66 milyon yıl öncesi Tetis Denizi'nin kıyısında yaşamış salyangoza ait fosil bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fosilin, Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Ersoy, 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi yapıldığını da kaydetti.

'ODALARDAN BİRİNDE BİR ANDA TOPRAKTA BELİRDİ'

66 yıllık fosili bulan Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin, DHA'ya konuştu. Tekin, 2021 yılından bu yana süren kazılarda Ankara'nın en eski tarihini açığa çıkartmaya çalıştıklarını söyledi. Tekin, fosili kendisinin bulduğunu anlatarak, 'Kazılarda Hitit çağına ait bu yapının odalarını açığa çıkartıyoruz. Fosil, bu odalardan birinde bir anda toprakta belirdi. Ben de çok şaşırdım. Kozalak gibi görüntüsü olan bir salyangoz fosili. İlk başta tabii ben de inanamadım. Çünkü arkeolojik bir katmanda, bu kadar eski jeolojik bir buluntuyu beklemiyordum. Biz arkeolojik yüzey araştırmaları da yapıyoruz. Ben 2022-2024 yılları arası Gölbaşı'nın tüm köylerini dolaştım. Sahada bulma olasılığımızın daha yüksek olan bir buluntuyu arkeolojik bir katmanda ve bir yapının odasında bulmuş olmak ilginç bir detay oldu' diye konuştu.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Tekin, fosilin Tetis Denizi'nin kıyısında yaşamış bir canlı olduğunu belirterek, 'Tetis Denizi, yaklaşık 30 milyon öncesine kadar Ankara ve Orta Anadolu'yu da kapsayan, Anadolu henüz oluşmamışken deniz olan bir yer. Tetis Denizi'nin kıyısında da bu canlıların yaşadığını biliyoruz. Muhtemelen bu Tetis'in son evrelerine ait bir canlı fosiliydi ve Külhöyük'ten günümüze ulaştı. Bütün kazılarda bulmuş olduğumuz bu tarz envanter niteliğindeki önemli eserleri her sezon bitiminde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim ediyoruz. Müzedeki uzmanların yapacağı değerlendirmeler sonucunda, fosil en kısa zamanda eminim turizm noktasında Ankara halkının ve vatandaşların ziyaretine de açılacaktır. Kazılar ekim sonuna kadar sürecek. Kazı bitince bütün buluntularla birlikte müzeye teslim edilir' ifadelerini kullandı.

'ANKARA'NIN DOĞA TARİHİNE GÖTÜRÜYOR'

Tekin, fosilin önemli bir buluntu olduğunu belirterek, 'Bizi 66 milyon yıla önceye götürüyor. Aynı zamanda tabii Tetis Denizi'nin canlısı ve Ankara'da bulunmuş olması da bizi yine Ankara'nın doğa tarihine götürüyor. Bu anlamda da belki doğa tarihine Külhöyük'ten bu fosil buluntusunu eklemiş bulunuyoruz. Eminim ilerleyen kazı sezonlarında da Ankara'nın tarihine ışık tutmaya devam edeceğiz. Kazılar sürprizlerle doludur. Ben de gerçekten çok şaşırdım bunca yıl tecrübeme rağmen. Yine Külhöyük'ün bizi yanıltmayacağını, yeni sürprizler yapacağına ben inanıyorum. Aynı zamanda da Ankara'nın, 5 bin yıllık önceki zaman dilimine bizi götüreceğine inanıyorum' dedi. (DHA)