Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar hızlandı. 100 binin üzerinde katılımcının beklendiği zirvede emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, temizlik ve diğer hizmet alanlarında toplam 30 bini aşkın kişi görev yapacak. Mavi ve Yeşil Bölge'den oluşan, 1 milyon 109 bin 658 metrekareyi bulacak alana ulaşım için 18 toplu taşıma güzergahı, sağlık için 5 revir ve 132 ambulans, acil durumlar için 600 AFAD personeli planlandı.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (Conference of the Parties) 31'inci toplantısı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. COP31 için Antalya'ya 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili, devlet görevlileri, uluslararası sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, uluslararası gazeteciler gibi 196 ülkeden 80-120 bin arasında ziyaretçi ve toplamda 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik bekleniyor.

'DÜNYA İKLİM DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ OLACAĞIZ'

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği COP'un küresel iklim politikalarının değerlendirildiği ve ortak kararların alındığı en üst düzey platform olduğunu söyledi. Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'e 196 ülkeden 100 binin üzerinde katılımcının beklendiğini belirten Öntaş, 'Türkiye bu konferansta yalnızca ev sahibi olmayacak, aynı zamanda COP31 Başkanlığını da yürütecek. Antalya ise bu süreçte dünya iklim diplomasisinin merkezi olacak' dedi.

COP31 UYGULAMA COP'U

COP31'in 'Uygulama COP'u' olarak konumlandırıldığını belirten Öntaş, sözlerin eyleme, eylemlerin de ölçülebilir sonuçlara dönüşmesinin hedeflendiğini kaydetti. Hazırlıkların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Antalya Valiliği koordinasyonunda çok yönlü sürdüğünü anlatan Öntaş, il müdürlüğünün sekreteryasını yürüttüğü COP31 Ofisi'nin kurulduğunu söyledi.

HAZIRLIKLAR İKİ AŞAMALI SÜRÜYOR

Öntaş, hazırlıkların iki seviyede ilerlediğini belirterek, 'Birincisi bakanlığımız ve UNFCCC Sekreteryası koordinasyonundaki diplomatik ve teknik hazırlıklar, ikincisi ise bakanlığımız ve Antalya Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen yerel operasyon, altyapı ve kurumlararası eşgüdüm çalışmaları. Güvenlik, ulaşım, sağlık, konaklama ve lojistik başlıklarında ilgili kurumlarla düzenli çalışmalar yürütülmektedir' dedi. Öntaş, 31 Ağustos 2026 itibarıyla sahadaki hazırlıkların önemli ölçüde somutlaştığını açıkladı.

ANTALYA'NIN İKLİM RİSKLERİ

Antalya'nın iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşayan bir Akdeniz kenti olduğuna dikkati çeken Öntaş, 'Aşırı sıcaklıklar, kuraklık, orman yangınları, ani yağışlar, su kaynakları üzerindeki baskı, kıyı ve deniz ekosistemleri ile tarım ve turizm üzerindeki riskler bizim için teorik başlıklar değil. Bu nedenle Antalya; su verimliliği, sıfır atık, deniz çöplerinin önlenmesi, sürdürülebilir turizm, dirençli şehircilik, iklim dostu tarım ve doğa temelli çözümler konusunda güçlü bir uygulama sahası olabilir. Hedefimiz, yerelde yürüttüğümüz çalışmaları uluslararası iş birlikleriyle büyütmek ve COP31 sonrasında da devam edecek kalıcı projeler oluşturmak' diye konuştu.

7 ANA BAŞLIK

Türkiye'nin COP31 yaklaşımının geniş ancak ölçülebilir bir uygulama çerçevesine dayandığını açıklayan Öntaş, Sıfır Atık, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği, iklime dirençli şehirler, gençlik ve eğitim, yeşil sanayileşme, temiz enerji ve dirençli sağlık sistemlerinin 'Eylem Gündemi'nin ana başlıklarını oluşturacağını söyledi. Öntaş, finansman, teknoloji ve kapasite geliştirmenin de bütün bu alanları destekleyen yatay unsurlar olacağını belirtti.

'ANTALYA'YA KALICI BİR MİRAS'

COP31'in başarısının yalnızca zirvenin sorunsuz tamamlanmasıyla ölçülmeyeceğini söyleyen Öntaş, 'Asıl başarı oluşturulan kurumlararası koordinasyonun, çevresel standartların, atık azaltım uygulamalarının, ulaşım ve enerji verimliliği çözümlerinin, afet ve iklim dayanıklılığı kapasitesinin zirve sonrasında da sürmesidir. Antalya'nın COP31'den daha dirençli, daha kaynak verimli ve iklim konusunda daha bilinçli bir şehir olarak çıkmasını istiyoruz. COP31 yalnızca uluslararası delegasyonların toplantısı değil, Antalya'da kalıcı bir iklim dönüşümü için ortak çalışma fırsatıdır' dedi.

COP31 OFİSİ KURULDU

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde COP31 Ofisi de faaliyete geçirildi. Ofis aracılığıyla güvenlik, ulaşım, sağlık, konaklama ve lojistik başta olmak üzere ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon sürdürülüyor.

30 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPACAK

COP31 süresince Antalya'da güvenlikten sağlığa, ulaşımdan temizliğe kadar geniş kapsamlı bir görev planlaması yapıldı. Emniyet ve jandarma başta olmak üzere sağlık, itfaiye, AFAD, temizlik, ulaşım, lojistik ve diğer hizmet alanlarında 30 bini aşkın personelin görev yapması planlandı. Görevliler, COP31 alanının yanı sıra Antalya Havalimanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergahlarında görev alacak.

GÜVENLİK İÇİN ÖZEL PLANLAMA

Antalya Havalimanı, COP31 alanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergahlarına yönelik güvenlik planlamaları hazırlanırken, BM Güvenlik ve Emniyet Birimi (UNDSS) ve ilgili ulusal-uluslararası güvenlik birimleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Emniyet ve jandarma birimleri için personel, araç, kamera, plaka tanıma ve insansız hava aracı destekli ilave tedbirler planlanıyor.

5 REVİR, 132 AMBULANS

COP31 alanında 1'i VIP olmak üzere Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 2 olmak üzere toplam 5 revir planlandı. Her revirin önünde bir ambulans hazır bulundurulacak, 4 revir 08.00-24.00 saatleri arasında, 1 revir ise 24 saat hizmet verecek. Antalya'daki mevcut sistemde helikopter ambulans dahil 117 ambulans hazır bulunurken, il dışından 15 ambulans ve 90 sağlık personeli takviyesi talep edildi. Böylece mevcut ve takviye ambulanslarla toplam sayı 132'ye ulaşabilecek.

Mavi Bölge, Yeşil Bölge ve ana terminalde toplam 9 itfaiye aracı ve 34 personelin 24 saat esasına göre görev yapması planlandı.

18 TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHI

Konaklama tesisleri, Antalya Havalimanı ve COP31 alanı arasında 18 toplu taşıma güzergahı planlandı. Sefer süreleri, araç ihtiyaçları, durak noktaları ve raylı sistem entegrasyonu üzerinde çalışılırken, 'Yeşil Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında 50 CNG yakıtlı çevreci otobüsün COP31 öncesinde hizmete alınması hedefleniyor.

COP31'E ÖZEL 37 KİLOMETRELİK YOL

COP31 kapsamında Belek-Kundu turizm bölgesindeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 4 ana arter ile 12 otel bağlantı yolunda toplam 37 bin 786 metrelik yol yapım ve iyileştirme çalışması tamamlandı. COP31'e özel düzenlenen güzergahlarda yol çizgileri sarı renkte uygulanırken, yeni ve yenilenen yolların açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

HAVALİMANI KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKTI

Tamamlanan genişleme yatırımlarıyla Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona, uçak park pozisyonu ise 108'den 176'ya çıkarıldı. VIP ve CIP terminalleri modernize edilirken, Devlet Konukevi tamamlandı ve devlet uçakları için 40 park pozisyonu planlandı.

COP31 İÇİN YENİ ÜST GEÇİT

Otopark ile etkinlik alanı arasında yeni bir çelik yaya üst geçidi projelendirilirken, zirve alanına erişimde 'COP31 ALANI/COP31 VENUE' yönlendirme levhaları oluşturuluyor.

600 AFAD PERSONELİ

Mavi ve Yeşil Alan ile Antalya Havalimanı'nda KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer maddeler) tespit ve müdahale kapasitesinin konuşlandırılması, etkinlik alanlarının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlarla tahliye planlarının tamamlanması öngörülüyor. Acil durum çalışmaları kapsamında 600 AFAD personeli, 100 araç ve 105 KBRN cihazının görevlendirilmesi planlandı.

1 MİLYON 109 BİN METREKARELİK ZİRVE ALANI

COP31 konferans alanı Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekare olarak planlandı. Böylece iki bölgenin toplam büyüklüğü 1 milyon 109 bin 658 metrekare olacak. Alanda ayrıca 1500 araçlık VIP otoparkı, 5 bin araçlık açık otopark, 400 otobüs kapasiteli park alanı ve bir heliport için çalışmalar sürüyor.

MAVİ BÖLGEDE 28 TOPLANTI SALONU

Resmi müzakerelerin yürütüleceği Mavi Bölge'de 28 toplantı salonu ve fuaye alanı, 2 genel kurul salonu, 9 yan etkinlik alanı, Birleşmiş Milletler ofisi, delegasyon ofisleri, ikili görüşme odaları, pavilyonlar, yeme-içme alanları ile medya ve bilgisayar merkezi planlandı.

YEŞİL BÖLGE KAMUYA AÇIK

Kamuya açık olacak Yeşil Bölge'de Türkiye Pavilyonu ile Enerji Geçişi, Ortak Evimiz Dünyamız, Kültür ve Medeniyet, Teknoloji ve İnovasyon, Yeşil Dönüşüm ve Finansman, Atık-Kompost, Aile ve Çocuk ile Teknik Destek merkezlerinin oluşturulması planlanıyor. (DHA)