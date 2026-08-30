Nisa MİĞAL- Batuhan DURNAOĞLU/ ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 'Bugün etrafımız adeta bir ateş çemberiyken, savunma sanayisini yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına çıkarmayı başarmış bir Türkiye Cumhuriyeti var' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Haymana Belediyesi tarafından düzenlenen 105'inci Haymana Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama etkinliğine katıldı. Programa ayrıca Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana Kaymakamı Osman Sak, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de katıldı. Zorlu, program öncesinde Haymana Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Zorlu ve beraberindeki protokol, düzenlenen kortej yürüyüşüne de katıldı. Klasik otomobiller ve atlar eşliğinde gerçekleştirilen kortejde vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde yürüdü.

'KAHRAMAN ORDUMUZ KAHRAMANLIK DESTANINI YAZMIŞTIR'

Etkinlikte konuşan Zorlu, Haymana halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, 'Bugün, milletimizin cesaretini ve sarsılmaz kahramanlığını tarihe yazdığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde, istiklalin ve zaferin mührünün vurulduğu bu anlamlı topraklardayız. Burası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyerek büyük Türk milletine o aydınlık ufku çizdiği mukaddes topraklardır. Burada biliyoruz ki 22 gün 22 gece süren büyük kahramanlık öyküsüyle, bu toprakların üzerinde ecdadımız ve kahraman ordumuz, Anadolu'nun bağımsızlığını geleceğe taşıyan o kahramanlık destanını yazmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum' dedi.

'BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR'

Zorlu, 'Büyük Atatürk, sathı müdafaa ederken bize çok önemli bir ufuk çizdi. Bugün de çok şükür Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemen her sahada bağımsız bir Türkiye hedefi doğrultusunda adımlarını atmaya devam ediyor. Bakın, bölgemizde yaşanan gelişmeler ortada. Bugün etrafımız adeta bir ateş çemberiyken, savunma sanayisini yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına çıkarmayı başarmış bir Türkiye Cumhuriyeti var. Çok şükür, bu ateş çemberi etrafımızdayken bizler güven içerisinde evlerimizde, sokaklarımızda, işimizde, gücümüzde, ailemizle birlikte yürümeye devam ediyoruz. Bunun elbette kıymetini biliyoruz ve bileceğiz' ifadelerini kullandı.

'BÜTÜNLEŞMEYİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ'

Zorlu, 'Şimdi yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yani nedir? 86 milyon vatandaşımızın hiçbir ayrım gözetilmeksizin huzurunu ve bununla birlikte dışarıda Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu korumaya yönelik güçlü bir Türkiye hedefidir. Özetle diyoruz ki bizim için bugün sathı müdafaa; içeride huzur, dışarıda Türkiye'nin onuru ve güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye demektir. İşte bunu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burası son kale. Biraz önce Başkanımızla da bunu konuştuk. Elbette Haymana'yı, bu anlamlı tarihi yönü vesilesiyle, çok daha fazla tanıtmamız gerekiyor' diye konuştu.

Zorlu, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a 'Aramıza hoş geldiniz' diyerek, 'Başkanın gerçekleştirmediği bir projesi kalmış onu inşallah zaten yapacağız. Ama dedim ki, yetmez. Bunun üzerine yeni projeleri de eklememiz lazım. Haymana'yı Türk dünyasına, bu geniş coğrafyaya açarak, inşallah kardeş belediyecilik uygulamasıyla bu toprakların başta Özbekistan olmak üzere değerli kardeşlerimizle bütünleşmesini de hep birlikte sağlayacağız' ifadelerini kullandı. (DHA)