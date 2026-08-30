Bunlar da ilginizi çekebilir

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kentte fener alayı düzenlendi. Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi Bolu Belediye Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Vatandaşlar marşlar söyleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar. İş yerlerinden, evlerin pencere ve balkonlarından fener alayını izleyen vatandaşlar korteje alkışlarla destek verdi. Yüzlerce kişinin coşkuyla katıldığı fener alayı Bolu Belediyesi önünde sona erdi. (DHA)

Mersin'in Taşucu Limanı'nda ekipler hazırlık yapıyor (2)

Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayında yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüdü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.