Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)-AYDIN'ın İncirliova ilçesinde içerisinde para ve altın bulunan çantayı alıp götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin çantayla yürüdükleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Yahya Ümit Orbay Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, içerisinde 54 bin TL nakit para ile altınların bulunduğunu belirttiği çantasının kaybolduğu gerekçesiyle polise başvurdu. Çantadaki para ve altınların toplam değerinin yaklaşık 130 bin TL olduğu öne sürüldü. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma çalışma kapsamında çantayı alan kişilerin Ayşegül Ağaç ile Y.H.T. olduğunu belirlendi. İki şüphelinin çantayla yürüdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, dün polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ayşegül Ağaç ise tutuklandı. (DHA)