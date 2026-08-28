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Işıklı Mahallesi'nde otluk alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerleyerek yakındaki zeytinliğe sıçradı. Alevler ardından da yakındaki villaların bahçelerine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor. (DHA)

Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan otluk alanda çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangın, yakındaki villaların bahçelerine kadar yaklaştı. Ekipler alevlere karadan müdahale ediyor.

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