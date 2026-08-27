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Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Savun, işlettiği kafeye elinde sopayla gelen Osman Ç.'in saldırısına uğradı. Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Savun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başındaki yaraya dikiş atılan Savun, tedavisinin ardından taburcu edildi.

250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası'na demirledi

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