ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında yumurta, içme sütü ve tavuk eti üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi ise yüzde 14,7 arttı. Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi ise 0,3 arttı. Bir önceki ay 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi haziran ayında yüzde 14,8 oranında artarak 232 bin 238 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de haziran ayında yüzde 1 oranında azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adet oldu.

995 BİN 463 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,4, yoğurt üretimi yüzde 14,1, içme sütü üretimi ise yüzde 11,7 arttı. Yine tereyağı ve sadeyağ üretimi de yüzde 11,8 oranında artış gösterdi.

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,7, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4, yoğurt üretimi yüzde 9,4, içme sütü üretimi yüzde 9,5 artarken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,5 azaldı. Bir önceki ay 1 milyon 22 bin 587 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 995 bin 463 ton oldu. Bir önceki ay 157 bin 453 ton olan içme sütü üretimi de haziran ayında yüzde 11,2 oranında azalarak 139 bin 778 ton olarak gerçekleşti. (DHA)