İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından Dursunköy'de 60 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Agro Turizm Projesini düzenlenen programla hizmete açıldı. Lavanta ve çilek bahçelerinden sebze üretim alanlarına, tarım atölyesinden Lavanta Kafe'ye kadar birçok deneyimi bir araya getiren proje; üretimi, eğitimi, turizmi ve sosyal yaşamı aynı noktada buluşturuyor. 60 bin metrekarelik proje alanının yaklaşık 40 bin metrekaresinin tarımsal üretime ayrıldığını söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşların çilek, sebze ve farklı ürünleri doğrudan dalından toplayabileceğini söyledi.

Arnavutköy Belediyesi, tarımsal potansiyeli turizm ve eğitimle buluşturan Agro Turizm Projesinin hayata geçirdi. Dursunköy'de 60 bin metrekarelik alanda kurulan proje, düzenlenen program ile hizmete açıldı. Açılış programına, İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

DALINDAN TOPLAMA DENEYİMİ ARNAVUTKÖY'DE

Proje kapsamında lavanta ve çilek bahçelerinin yanı sıra biber, domates, patlıcan, salatalık ve karpuz gibi farklı ürünlerin yetiştirileceği üretim alanlarının da oluşturulduğu aktarıldı. Ziyaretçilere, mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri kendi elleriyle dalından toplama imkanı sunuluyor. Vatandaşların, doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam ve deneyim alanı olarak hizmete sunulan projede; Lavanta Kafe, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve fotoğraf çekim noktaları ve satış alanları yer alıyor. Aynı zamanda satış noktalarında alanda yetiştirilen taze, yöresel ve tarımsal ürünler vatandaşlarla buluşturuluyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Açılışın ardından protokol üyelerimizle birlikte proje alanında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına ve çocuk etkinliklerine katıldık. Çocuklarımızla üretim ve doğa temalı etkinliklerde bir araya geldikten sonra proje alanını gezerek lavanta ve çilek bahçelerini, sebze üretim alanlarını, tarım atölyesini ve sosyal donatıları yerinde inceledik.

İstanbul Havalimanı'nın yanı başındaki konumuyla dikkat çeken Agro Turizm Projemizle; Arnavutköy'ümüzün tarımsal değerlerini daha görünür hâle getirmeyi, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren toprak ve üretim kültürüyle buluşturmayı ve ilçemize İstanbul'un farklı noktalarından ziyaretçi çekecek yeni bir agro turizm rotası kazandırmayı hedefliyoruz.'

'ÇOCUKLARIN TOPRAKLA VE ÜRETİMLE BULUŞMASI ÇOK KIYMETLİ'

Açılış programında konuşan İstanbul Milletvekili Seda Gören, Agro Turizm Projemizin yerel üretimi desteklemesinin yanı sıra çocukları ve aileleri doğayla buluşturması açısından önemli olduğunu belirtti. Çocukların küçük yaşlardan itibaren toprak ve üretimle bağ kurmasının değerine dikkat çeken Gören, 'Burada küçük çocuklarımızın gelmesi, çilekleri kendi elleriyle toplaması, ailelerin çocuklarını toprakla buluşturması çok kıymetli' dedi.

Projenin seçim döneminde ortaya konulan hedeflerden biri olduğunu hatırlatan Gören, 'İki buçuk yıl sonra o vaat böyle gerçekleşti. Projenin Arnavutköy'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim' diye konuştu.

'ARNAVUTKÖY'Ü TARIMDA DA GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da 'İlçemizin verimli topraklarını, doğal güzelliklerini ve güçlü tarımsal potansiyelini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz' dedi. Tarımı yalnızca üretim alanı olarak değerlendirmediklerini belirten Candaroğlu, 'Tarımı aynı zamanda eğitim, turizm, sosyal yaşam ve istihdamla buluşturuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Agro Turizm Projemiz de bu anlayışın en güzel yansımalarından biri' ifadelerini kullandı.

60 bin metrekarelik proje alanının yaklaşık 40 bin metrekaresinin tarımsal üretime ayrıldığını söyleyen Candaroğlu, vatandaşların çilek, sebze ve farklı ürünleri doğrudan dalından toplayabileceğini ifade etti. Projenin çocuklar açısından da önemli bir eğitim alanı olacağını belirten Candaroğlu, 'Çocuklarımızın toprağa dokunmasını, üretimi yerinde görmesini ve tarımı yaşayarak öğrenmesini istiyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizi burada doğayla ve üretimle buluşturacağız' diye konuştu.

Arnavutköy'ün sahip olduğu farklı değerlerin ilçenin en önemli zenginliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Candaroğlu, 'Arnavutköy'ümüz; sosyal konutlarıyla, turizmiyle, Karadeniz'e uzanan 22 kilometrelik sahiliyle, tarımı ve hayvancılığıyla bütün bu değerlerin bir arada bulunduğu çok özel bir ilçe. 'Arnavutköy Hayat Burada' derken tüm bu özelliklerimizi göz önünde bulundurduk. Bugün bunların birer birer hayata geçtiğini görmek bizleri sevindiriyor' ifadelerini kullandı.