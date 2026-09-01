Canan İLARSLAN- Harun ŞAHNAZOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Bu sene tarım ve gıda sektörü için muhteşem bir yıl. Tarımsal üretimimiz ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü. Büyümemizin dinamosu, lokomotifi haline geldi. Yüzde 2,3'lük ikinci çeyrek büyümenin 0,5 puan katkı direkt tarım ve gıda sektöründen geldi' ifadelerini kullandı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FOODIST İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılış töreni yapıldı. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcılar Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz ile davetliler katıldı. Üreticiler, ihracatçılar, distribütörler, perakendeciler, zincir market temsilcileri ve uluslararası satın alma yetkililerinden oluşan 150'den fazla ülkeden yaklaşık 70 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuar, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Ticaret Bakanı Bolat, beraberlerindeki heyetle fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

'TÜRKİYE TARIM ÜRÜNLERİYLE DÜNYADA BÜYÜK OYUNCULARDAN BİRİSİ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '6 ay önce Körfez Savaşı patladı. ABD ve İsrail İran'a savaş açtı. Dünyanın yüzde 20 ile 25 arasında enerji kaynaklarının, petrokimya ürünlerinin, gübrenin hammaddelerinin geçtiği Hürmüz Boğazı kapatılınca dünya ekonomisinde büyük sarsıntılar meydana geldi. Özellikle bu ilgili sektörlerde. Gübre ihracatını birlikte durdurduk. Gübre ithalatındaki vergileri sıfıra indirdik ve antrepolardaki gübrelerin yerli kullanıma açılmasını sağladık. Tarım için çok önemli olan gübre konusunda aldığımız bu tedbirler ve diğer tedbirlerle bu önemli büyük krizlerin piyasalarımıza ve halkımıza yansımasını çok büyük ölçüde engellemiş olduk. Mazot bütün sektörler için çok önemli bir girdi ve tarım gıda sektörü için eş mobil sistemiyle hükümetimiz 500 milyar liralık bu zor şartlarda ilave sübvansiyon yaparak enerji fiyatlarının dünyadaki büyük çalkantı kadar artmasını engellemiş oldu. Türkiye tarım ürünleriyle, sanayi ürünleriyle, hizmet sektörlerindeki ürünlerle dünyada büyük oyunculardan birisi. Önde gelen ülkelerden birisi. Hemen her sektörde ilk 10'nun içindeyiz. İster sanayi olsun, ister tarım ürünlerimiz olsun, ister hizmetler sektörü olsun. Bir de artık ürünlerimiz kaliteyi sembolize ediyor. Yüksek teknolojiyi sembolize ediyor ve tüketiciler açısından da aranan ve istenen, talep edilen ürünler konumuna geldi' dedi.

'DÜNYA EKONOMİSİNİN SIKINTILI BİR SÜREÇTEN GEÇTİĞİ BİR ORTAMDA BU BÜYÜME ILIMLI'

Bakan Bolat, 'Bu hafta büyüme rakamları açıklandı. Gördük ki büyüme oranımız ikinci çeyrekte yüzde 2,3 oldu. Birinci çeyrekte yüzde 2,6 idi. İlk 6 ay yüzde 2,5'luk bir büyüme oldu. Dünya ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiği, dünya ticaretinin ticaret savaşları nedeniyle daraldığı bir ortamda bu büyüme ılımlı ve Türkiye ekonomisinin bölgemizdeki savaşlara rağmen, dünya ekonomisindeki çalkantılara rağmen, dünya ticaretindeki korumacılık rüzgarlarına rağmen başarılı olduğunu göstermektedir. Temmuz ayında yüzde 8.1 işsizlik oranı, 3 milyonun altında bir işsiz sayısı: 2 milyon 860 bin. Son 39 aydır tek haneli işsizlik oranı yüzde 10'un altında. Orada da istikrarlı bir tablo var.

'TARIMSAL ÜRETİMİMİZ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 13,3 BÜYÜDÜ'

Bolat, 'Türkiye tarım ve gıda işlenmiş sektörlerde dış ticaret fazlası veren bir ülke. Geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolardı. 2002'de 3 milyar dolar tarım ihracatından geçen yıl 32.5 milyar dolar tarım ihracatına yükseldik. Yaklaşık 10 katına yakın bir artış gerçekleşti. Bu bizim tarımda kendi kendine yeterliliği olan dünyadaki sayılı ülkelerden biri olmamızın eseridir. Bu sene tarım ve gıda sektörü için muhteşem bir yıl. Tarımsal üretimimiz ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü. Büyümemizin dinamosu, lokomotifi haline geldi. Yüzde 2,3'lük ikinci çeyrek büyümenin 0,5 puan katkı direkt tarım ve gıda sektöründen geldi' ifadelerini kullandı.

'KANADA, FİLİPİNLER, ÇİN VE ENDONEZYA GİBİ PAZARLARDA ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK'

Bolat, '48 tane tarım sektöründe, gıda sektöründe aktif URGE projelerimiz destek alıyor. Tam bin 225 firma bundan faydalanıyor. Gıda tarımda bize teknik engeller çıkaran ülkelerle ticaret diplomasisi yaparak pazarları açmaya gayret ediyoruz. Bazı ürünlerde Kanada, Filipinler, Çin ve Endonezya gibi pazarlarda önemli kazanımlar elde ettik. 3 yıl öncesine kadar Covid'den sonraki süreçten dolayı, Körfez ülkelerinin hiçbirine kanatlı ürün satamıyorduk. Ticaret diplomasisi sayesinde sınırlamaların hepsi ortadan kaldırıldı. Bu sene 2026'da tam 56 uluslararası fuara milli katılım, 200 fuara da bireysel katılım destekleri sağladık. 6 tane de yurt içi fuarlara da destekler sağladık. Eximbank 60 milyar dolar bu sene ihracatçılarımıza reeskont desteği verecek. Geçen yıl verilen destek 1.3 trilyon kredi içinde tam 315 milyar lira sübvansiyon desteği ihracatçılarımıza sağlandı. Temmuz ayı sonunda döviz dönüşüm destek prim oranı yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edilmesi ve bu defa 6 aylık bir uzatmayla 2027 Ocak ayı sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı. 2,5 senede yaklaşık 4.4 milyar dolar döviz dönüşüm prim desteğiyle ihracatçılarımıza hükümetimiz destek oldu' diye konuştu. (DHA)