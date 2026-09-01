'Talisca'yı taraftarlarımızın alkışlarıyla uğurlayacağız'

'Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz'

'Çağlar'ın İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü biliyorum'

İSTANBUL,(DHA)- FENERBHÇE Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, 'Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu ve birinci hedefimizi başardık, İkinci hedefimiz ilk 16'ya kalabilmek de ilerlemek istiyoruz. Avrupa'da sadece 16'ya kalalım, 24'e kalalım değil, daha da ileriye gitmek istiyoruz' dedi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, bugün Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gönderdikleri oyunculardan transfer bedeli alamadıklarını aksine giden isimler için ödemeler yapılacağını belirten Cihan Kamer, 'Bildiğiniz üzere bizi bağlayan 10+4 kuralımız var. Dolayısıyla bu kural ile 10 tane futbolcumuz zaten kadroda yerlerini aldılar. Aslında dört tane genç oyuncu da tamamlandı. Fakat ben, öncelikle biraz bu geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntılar: Yani bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınıza yükler var. Daha önce maalesef bu 10+4 kuralının gelineceği bile bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Türkiye ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli katkı sağladılar. Bu son değişiklikle elde kalan oyuncular lisanslanabilecek ve bunlar Türkiye Kupası'nda, UEFA'da yer alabilecek. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar, 'Nasılsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa, bütün bedelleri alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz ve istediğimiz takımda da oynayacağız' diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadroyu tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz ki Oosterwolde, sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da yedek kadromuzda değerlendireceğiz ki o da bugün bir ameliyat geçirecek. Buna göre sadece 23 yaş altı futbolcu için çalışmamız var. Transfer sezonu da bu hafta itibarıyla bitiyor, Avrupa'da bu gece bitiyor, Türkiye'de ayın 4'ünde tamamlanıyor. Bazı Orta Doğu ülkelerinde bir miktar daha sürecek. Dolayısıyla bizim 1-2 gün içerisinde ayın 4'üne kadar genç 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil ki Samsunspor maçında gördünüz bir Oğuz Aydın ön plana çıktı ki bütün oyuncularımız artık ön plana çıkacak. Ben, ilk günden beri söylüyorum; Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu ve birinci hedefimizi başardık, İkinci hedefimiz ilk 16'ya kalabilmek de ilerlemek istiyoruz. Avrupa'da sadece 16'ya kalalım, 24'e kalalım değil, daha da ileriye gitmek istiyoruz. Ekonomimizin satışlardan ve UEFA'dan gelen paralarla bir miktar rahatladığını söylediniz ama şu gerçeği unutmayın; biz, Diego Carlos'u gönderiyoruz, 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz, daha borç ödeyeceğiz. Üstüne para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik, daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. Bütün gönderilen oyunculardan transfer taksitlerinin kalan kısımları ödenecek. Hakikaten dediğim gibi böyle bir kadroya sahip olmak: Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olabilmek için bizim harcamalarımız neredeyse Avrupa'daki üst düzey kulüpler noktasında. Ama gelirlerimiz bir bakalım, karşılaştıralım. Avrupa'daki sponsorluk gelirleri, Avrupa'daki yayın gelirleri, Avrupa'daki stat gelirleri, bütün bu gelirleri kıyasladığımız zaman hakikaten böyle bir ekonomiyi yönetmek çok kolay değil' ifadelerini kullandı.

'TALİSCA'YI TARAFTARLARIMIZIN ALKIŞLARIYLA UĞURLAYACAĞIZ'

Talisca'yı alkışlarla uğurlayacaklarını söyleyen Kamer, 'İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışlarıyla uğurlayacağız. Talisca katkı vererek gidiyor. Katkıdan kastım anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarların gönlünü kazanarak gidecek, onu alkışlarla göndereceğiz inşallah' dedi.

'KANATLARDA DA OYNAYABİLECEK 10 NUMARA ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ'

Kanatlarda da görev yapabilen bir 10 numara arayışında olduklarını belirten Kamer, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz, kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz, olmazsa da kendi kadromuzda o pozisyonlarda da değerlendirebileceğimiz çok değerli oyuncularımız var. Evet, üç günde bir maçlar olacak, hakikaten kolay bir takvim değil. Bu arada da Fenerbahçe kolay bir takvimden gelmedi. Çok şükür bizi sıkıntıya sokacak sakatlıklar yaşamadık ama Asensio'nun yokluğu çok önemliydi bizim için. Stoperlerimize bir sıkıntı olsaydı onu henüz yedeklememiştik henüz ama üç günde bir maç temposu çok kolay değil. Takım oturuyor, buna da alışacaklar. Değerli bir takımımız var. Dediğim gibi o pozisyonda oynayabilecek çok önemli oyuncularımız var ama olursa da kanatlarımızda da oynayabilecek görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içerisinde olacak, olmazsa da olmayacak.'

'ÇAĞLAR'IN İNGİLTERE'DE BİR KULÜPLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUM'

Çağlar Söyüncü'nün İngiltere'den bir kulüple görüştüğünü söyleyen Cihan Kamer, şu ifadeleri kullandı:

'Çağlar'ın nereye gideceğini henüz bilmiyoruz, sadece İngiltere'de bir kulüple görüştüğünü biliyorum. Bugün kendisini davet ettik, konuşacağız. Allah'ın izniyle de onunla yollarımızı ayıracağız.'

Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceklerini ve bunun sponsor markalar için önemli olduğuna değinen Cihan Kamer, 'Şampiyonlar Ligi'ne kaldık, 8 tane ülkeyle maçımız olacak. Yani Fenerbahçe formasını, takımını tüm dünya izliyor olacak. Dolayısıyla sponsorluklarda dünyaya açılan markalarımızın da bunu değerlendiriyor olması lazım. Kaldı ki Chobani'nin, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Çünkü dünyaya açılan bir marka ve biliyorsunuz ki yurt dışındaki maçları Chobani markasıyla oynayacağız. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Hiç boşuna sosyal medyacı arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar. Bitti, kapandı. Alınacaksa bir tane genç, 23 yaş altı ki pozisyonuna kadar söyledim, onunla ilgili spor toto başlamıştır, biraz sonra bütün Youtube kanallarında onlarca hiç ilgilenmediğimiz, hiç alakamız olmayan insanları izlersiniz. Sonuç itibarıyla dediğim gibi yerli/yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır' ifadelerini kullandı.

'BİZ TRİBÜNLERDE KÜFÜR İSTEMİYORUZ'

Tribünlerde küfür istemediklerini söyleyen Kamer, şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

'Bilindiği gibi önümüzde derbi maçımız var. Onun arkasından Roma'yı misafir edeceğiz. Stadımızın zaten hınca hınç dolacağını biliyoruz. Çok şükür. Fakat Samsunspor maçında yaşadığımız bir üzücü bir olayı hatırlatmak istiyorum ve taraftarlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Sayın Başkanımız son 5 dakika içerisinde çok üzüldü. Karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzüldü. Çünkü severiz, sevmeyiz, taraftarımızla ilgili bazı yanlış ilişkiler olmuştur değerli Samsun başkanı ile ilgili ama netice itibariyle biz Samsun'da gayet güzel karşılandık. Gayet güzel de ağırlandık. Maçta 2-0 galipken böyle bir tezahürat bizim taraftarımıza hiç yakışmıyor. Biz tribünlerde küfür istemiyoruz. Taraftarlarımızdan bunu özellikle rica ediyoruz. Başkanımız bu konuda inanılmaz üzüldü ve inanılmaz kararlı. Küfür girmeyecek statlara. Takımımızı coşkuyla destekleyeceğiz. Hakikaten yaşadığımız bu süreç içerisinde Samandıra'ya gittiğim zaman bazı Türk arkadaşlarımıza, Çağlar da bunlardan bir tanesi. Çağlar ile ayrılışımızın bir sebebi de Çağlar'ın taraftarımız tarafından sokulduğu psikolojik durum. Biz taraftarlarımızdan statta 90 dakika boyunca pozitif destek bekliyoruz. İnşallah derbiyi de kazanacağız. İnşallah Roma'yı da kazanacağız ve ilk 16'ya gireceğiz.'