Semih ERSÖZLER / ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği Van Spor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Karşılaşma ışıklandırmada yaşanan sorun nedeniyle 10 dakika geç başladı.

1'inci Lig'in 8'nci haftasında Antalyaspor sahasında Van Spor FK'yı konuk etti. Karşılaşma öncesinde Antalya Stadyumu'nda ışıklandırmalarda yaşanan sıkıntı nedeniyle hakem Mustafa Hakan Belder, mücadeleyi başlatmadı. 20.00'de başlaması gereken maç öncesinde sahaya çıkan hakemler ve futbolcular ışıklandırmadaki sorunun çözülmesi için bekledi. Ancak yaklaşık 10 dakika sonra hakem Belder, sahada futbol oynanabilecek seviyede ışık olduğunu belirterek karşılaşmayı başlatma kararı aldı.

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Mevlüt, topu ceza sahasına ortaladı. Mevlüt'ün ortaladığı topa uzanan Van De Streek topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirerek mücadelenin ilk yarısının skorunu belirledi. Mücadelenin 56'ncı dakikasında Van Spor FK savunmasının ceza sahası içerisinde uzaklaştıramadığı topla buluşan Mevlüt, topu boşta olan Nuno Da Costa'yla buluşturdu. Boşta olan Da Costa, topu kaleci Alperen Uysal'ın yanından ağlara göndererek Antalyaspor'u 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Hasan Yakup İlçin'in ceza sahası içerisine verdiği pasla topla buluşan, oyuna 2 dakika önce dahil olan Samet Yalçın topu kaleye göndererek farkı 3-0'a gönderen golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 12'ye yükseltirken, Van Spor FK ise 4 puanla kaldı.