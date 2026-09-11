Nisa MİĞAL-Mehmet DEMİR-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde villaların bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Taşpınar Mahallesi'nde Çiçek Kent Sitesi yakınındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte orman işletme müdürlüğü ekipleri de arazöz ve tankerlerle yangına müdahale etti. Ayrıca, 3 yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edildi. Helikopterler Mogan Gölü'nden aldıkları suyu alevlerin üzerine boşaltarak, yangının yayılmasını önlemeye çalıştı. Söndürme çalışmaları sırasında bölgedeki villa tipi evlerde oturanlar tahliye edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının enerjisi düşürülerek, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. (DHA)