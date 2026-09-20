Umutcan ÖREN-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kendisine korna çalan sürücüye sinirlenip, önünü kesen ve araçtan indikten sonra tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Z.K., tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pursaklar ilçesine bağlı Sun Sokak'ta meydana geldi. Z.K., iddiaya göre kendisine korna çaldığı için sinirlenerek aracıyla seyir halindeki sürücünün önünü kesti. Sürücüyü tehdit ederek aracından inmesini isteyen Z.K., araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Z.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)