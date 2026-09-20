ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, küresel ölçekte ise günlük ortalama 829 kalkışla dünyada 5'inci sıraya yerleştiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 17 Eylül 2026 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, 'İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük bin 413 uçuşla Amsterdam, bin 407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti' ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını kaydeden Uraloğlu, 'Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldı' dedi.

'TÜRKİYE AVRUPA'DA 6'NCI SIRADA'

İstanbul Havalimanı'nın küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5'inci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı' açıklamasında bulundu. Ülke bazındaki hava trafik verilerine de değinen Uraloğlu, 'Türkiye, günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Günlük ortalama uçuş trafiğimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı' dedi. (DHA)