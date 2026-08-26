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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kömür yüklü bir TIR ile uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alındı. Harekete geçen polis ekipleri, TIR'ı Altındağ ilçesinde durdurdu. Hassas burunlu köpekle yapılan aramada, kömürlerin arasına gizlenmiş kovalarda toplam 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

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Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kömür yüklü bir TIR'da yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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