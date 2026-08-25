Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi madencileri ziyaret etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi madencilerin eylemine destek ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Özel, 'Bugün Yıldızlar SSS Holding'den alacaklı olan maden işçilerinin mücadelesine bir kez daha destek olmak için veya bir başka deyişle onlara verilen sözler tutulmadığı için bir kez daha haklarını aramak üzere buraya geldiklerinde onlarla dayanışma içinde olmak için buradayız. Eylem 2 haftayı geçen bir süredir devam ediyor. Bu insanlara sözler veriliyor. Bu insanlar ne yapsın? Günlerce burada yalın ayak, başı kabak, tek başına parklarda, taşların üstünde yatmak, üç günde bir nezarethaneye atılmak, iki gece nezarethanede kalmak karşılığında devlet bir söz verince inanıp dönüyorlar. Sonra o söz de tutulmuyor. Bu defalarca böyle sürdü. Bağımsız Maden-İş'in mücadelesi, madenci arkadaşların, ailelerin mücadelesi sonucunda bu Yıldızlar SSS Holding'den geçmişe dönük alacakların tahsil edilmesi bir gerçekliktir ve büyük bir başarıdır. Bu mücadelelerin sonucunda çoktan hak edilmiş olan alacakların bir şekilde önemli bir miktarı tahsil edildi. Ama ne zaman kameralar buradan uzaklaşıyor, bizler uzaklaşıyoruz; o gün mutabakata varılıyor; 'Bakanlık müfettişlerinin belirlediği alacaklar da ödenecek' diye. Aylarca ücretsiz izne çıkarılmış, fazla mesailer ödenmemiş, birtakım tazminatlar ödenmemiş birçok hak var. Onlar çıkıyor, 'Nasılsa gitti bunlar, bir daha toplanamazlar' diye bu kötü akıl, kötü zihniyet, haramzade zihniyet yine madencinin alın terinin, evladının lokmasının peşine düşüyor, onu ödememeye gayret ediyor. Onlar da ısrarla ve inatla haklarını almak için bir kez daha geldiler. Bugünkü durum mayıs ayında ve temmuz ayında yapılan mücadelenin başarısız olmasından değil, başarıya ulaşmasından ama devamında verilen sözler gereği bütün alacakların tam olarak ödenmemesinden' dedi.

'EN KÖTÜ SENDİKA, SENDİKASIZLIKTAN İYİDİR'

Emek hırsızlığı yapıldığını söyleyen Özel, 'Öyle zırt pırt her şeye kayyım atayanlar, şirkete el koyanlar, 'Şirketi kamulaştırırız' diye hamle yapıp bir haftaya anlaşıp geri adım atanlar; haydi bu Yıldızlar SSS Holding'e de atayın bir tane kayyım da işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gerekiyorsa kamulaştırın. Deyin ki 'Bu parayı bu akşamüstüne kadar ödemezsen yarın öğlen sana işletme kayyımı atıyorum, borçları biz ödeyeceğiz.' Görün bakalım ödüyorlar mı, ödemiyorlar mı? Nedir bu insanların sizden çektiği? Yazın ortasında burada bir sürü çocuk var. Bunların yazın dinlenmeleri, tatil yapmaları gerekirken babalarının peşinde, babalarının hakkını almayı buraya gelmişler. Eşler perişan. O yüzden bir kez daha uyarıyoruz. Bundan sonraki süreçte umarım içeride sorun çözülür. Milletimiz bu haklı mücadeleye destek veriyor. Ama gözler başka tarafa çevrildiğinde yine sözler tutulmuyor. Bunun için arkadaşlarımızla dayanışma göstermek üzere buradayız. Ayrıca Türkiye'deki bütün işçilere, 'Hakkımı alamıyorum, emeğim sömürülüyor, hakkım kadar maaş alamıyorum, eziliyorum' diyen herkese söylüyoruz; en kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. Tabii ben böyle dedim diye en kötü sendikaya da değil, iyi ve mücadele eden sendikalara üye olun. İşçinin işçiden başka dostu yoktur. İşçiler gerçek anlamda sendikacılık yapan bir sendikal mücadele verenlerin etrafında toplanırlarsa, önlerinde durabilecek hiçbir güç yoktur' ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜT DİYORSAN ÖRGÜTÜ İSPATLAYACAKSIN'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında verilen karara ilişkin, 'Devletin, devlet gibi değil de son derece böyle sanki kötülük yapmak, pazarlık yapmak, birilerinin işine geleni yapmak, işine gelmediğini yapmamak üzere olgulaştırılmış bir canavara dönüştüğü bir noktadayız. Örneğin en çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi? Bu eylemlerin 56 tanesinden beraat ediyor. 1 yıl 8 aydır o 60 eylemin hepsi gerçekmiş gibi haber yapıp konuşuluyor. Sonra bu eylemlerin 56'sında, 'Pardon. Bu konuda hiçbir suç yok. Beraat ettin' deniyor. Geri kalan dört eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip, yüksek cezalarla içeride tutuluyor. Aziz İhsan Aktaş diye birisine 'Sen suç örgütü liderisin' dediler. 'Bunlar da senin suç örgütün' dediler. Sonra dediler ki 'Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.' Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Bakın Rıza Akpolat'a 438 yıl hapis cezası isteniyordu. Döndüler 20 yıl ceza verdiler. İşte bu istinaf ve Yargıtay'da kesin bozulacak diye üst sınırdan veriyor. Silivri'de diğer davada da benzer bir oyun ortaya konuyor. Herkes şunu görsün; mahkeme, ortaya konulan oyunun son perdesini oynamıştır. Zaten bu oyunda öyle bahsedildiği gibi 200 kişi, 60 tane eylemden, takır takır rüşvet almış falan bir şey olmadığı belliydi. Olmadığı için sonuçlar böyle oldu. Her yerden bir örgüt icat ediyorlar; örgüt diyorsan örgütü ispatlayacaksın. Örgüt deyip iki yıl zulmedip, 'Örgüt yok' diyorsan, başta 'örgüt' diyenin cezalandırılması lazım. Bu kadar insanın hakkına girdiler. Bu kadar insanı örgüt üyesi diye içeride tuttular. Öyle pardon deyip kenara çekilmek yok. Nerede bu iddianameyi hazırlayanları denetleyecek HSK? Bu insanları örgütten, tüm haklarından mahrum tutan, Silivri gibi bir cezaevinde perişan edenler nerede? Onlar terfi ettiler. Hakimlikte ve savcılıkta böyle mi terfi edilir? Bu kadar kötülük cezalandırılır. Bu kadar kötülük ödüllendirilmez. O yüzden milletimizin vicdanına havale ediyoruz; bu kadar kötülüğü planlayıp, son günde de böyle tiyatro oyununu planlayanları' diye konuştu.

'KAVALA DERHAL SERBEST KALMALI'

Özgür Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala için ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermesine ilişkin de 'Derhal serbest bırakılmalı. Anayasamızda yazıyor; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, bir uluslararası sözleşmeyle bunu kabul ettiğimiz için, kanunla çelişse kanunun üstündedir. Ayrıca anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, bütün arkadaşlar açısından. AİHM ikinciye karar veriyor, hala daha direniyorlar. Türkiye'yi de perişan ediyorlar bu yaptıklarıyla. Osman Kavala 10 yılı herhalde doldurdu. Büyük bir haksızlıkla muhataptır. Herkes biliyor ki üç kez Kavala beraat etti. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın zihninde mahkum olduğu için salıverilmedi. Beraat ettiğini gün kapıyı açmadılar. Öbür taraftan hızlıca casus suçlamasıyla tutuklama yaptılar. Casusluktan beraat etti, yeniden aynı davayı açıp ceza verdiler. Bu kadar kötülük bir insana yapılmaz. Türkiye'ye de yapılmaz' dedi.

'HER YAŞTAN GENÇLERİ YENİ PARTİ'YE DAVET EDİYORUZ'

Özgür Özel, parti genel merkezlerini 30 Ağustos itibarıyla açacaklarını belirterek, 'Tahmin ediyorum 31 Ağustos günü milletvekillerimiz, kurucular kurulu üyelerimiz ve partimizin asil ve yedek üyeleri ile bir toplantımız olacak. 1 Eylül'de MYK'mız binada olacak. 2'sinde de tüm il başkanlarımız, ilk il başkanları toplantımızı yapmak üzere binamızda olacak. Yeni Parti'de işler planlandığı gibi gidiyor. Milletimizin kurulması talimatını verdiği, adını verdiği, bütçesini verdiği parti örgütlenmesini hızla tamamlıyor. Tüm vatandaşlarımızı Yeni Parti'ye üye olmaya davet ediyoruz. Ağustos ayı içerisinde hafta sonuna kadar üye olanlar, ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. İl kongreleri ve genel başkan oylamalarımız da tüm üyelerimizle yapılacak. Onun için 'Benim de sözüm var. Ben Türkiye'nin gidişinden şikayet etmek ya da izlemek değil, buna müdahale etmek, siyasete doğrudan dahil olmak istiyorum' diyen her yaştan gençleri Yeni Parti'ye davet ediyoruz' diye konuştu. (DHA)