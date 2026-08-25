ANKARA, (DHA)- HAVA Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılması öngörülen yerli genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY için görev alan ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Milli havacılığımızda tarihi bir adım daha. 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten' ifadelerine yer verildi. (DHA)