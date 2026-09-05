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Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi 2134'üncü Sokakta bulunan bir apartmanda çıktı. Binanın çatısındaki alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Binada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Samet ÖKSÜZ-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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