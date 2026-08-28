Emre EFE/POLATLI (Ankara), (DHA)-ANKARA'nın Polatlı ilçesinde A.Ç.K. (16), binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlık Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç.K., henüz belirlenemeyen nedenle binanın asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. A.Ç.K., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.K., Polatlı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇUKURA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Öte yandan, Oğuzlar Mahallesi'nde meydana gelen diğer olayda ise Türkmenistan uyruklu Meret Bayramov (44), henüz bilinmeyen bir nedenle çukura düştü. Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Bayramov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)