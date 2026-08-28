ANKARA, (DHA)- ASELSAN, NATO'nun haberleşme ve bilgi teknolojileri ajansı NATO Communications and Information Agency (NCIA) ile yürüttüğü 'Upgrade and Refresh of Very Low Frequency (VLF) Over the Air Monitoring (OTAM) Equipment' projesini planlanan takvimden önce tamamlayarak, hizmete aldı. Projeyle NATO'nun haberleşme altyapısının operasyonel kapasitesi artırıldı.

Proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen Very Low Frequency (VLF) haberleşme sistemleri, OTAM sistemine entegre edildi. NATO'nun VLF yayınlarını izlemek amacıyla kullandığı bu kritik altyapının modernizasyonu sayesinde sistemin operasyonel kabiliyeti artırılırken, daha güvenilir, sürdürülebilir ve etkin bir haberleşme altyapısı oluşturuldu. Gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları kapsamında sistemlerin kurulum, doğrulama, kabul testleri ve kullanıcı eğitimleri başarıyla tamamlandı. Proje, NATO makamlarıyla yakın koordinasyon içerisinde yürütülerek tüm teknik ve operasyonel gereksinimler eksiksiz bir şekilde karşılandı ve sistem planlanan takvimden önce hizmete alındı. Hayata geçirilen modernizasyon çalışmasıyla ASELSAN, NATO'nun deniz alanındaki durumsal farkındalığının artırılmasına, deniz güvenliğinin güçlendirilmesine ve deniz kaynaklı tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerinin desteklenmesine katkı sağladı.

ASELSAN ile NCIA arasında başarıyla tamamlanan proje, taraflar arasındaki iş birliği açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken, ASELSAN'ın NATO ekosistemindeki güvenilir çözüm ortağı konumunu daha da güçlendirdi. Projenin başarıyla tamamlanması, ASELSAN'ın yüksek teknoloji haberleşme sistemlerindeki mühendislik yetkinliğini, uluslararası standartlara uyum kabiliyetini ve küresel ölçekte rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen bu başarı, şirketin NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarla geliştireceği yeni iş birlikleri ve projeler için de güçlü bir referans oluşturuyor.