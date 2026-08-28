ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda anne babaların yanında olmaya, ailelerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerini annelerin hesabına yatırdık. Ağustos ayı ödemeleriyle birlikte bugüne kadar 1 milyon 278 bin 581 çocuk için 25 milyar lira tutarında doğum yardımı desteği sağladık. Ayrıca iki, üç ve üzeri 745 bin 150 çocuk için her ay düzenli ödeme gerçekleştiriyoruz' denildi. (DHA)