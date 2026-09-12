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75'inci dakikada Alanyaspor'da Meschack'ın kısa pasıyla ceza sahası sol paralelinde topla buluşan Hagi, sağ ayağının içiyle kale sahasına ortaladı. Makouta'nın sağ ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağdan filelere gitti: 2-2.

69'uncu dakikada Göztepe'de sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Akonnor, Fernandes'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip pozisyonun penaltı olduğu konusunda hakeme itirazlarda bulundu. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen hakem Ozan Ergün, penaltı kararı verdi.

63'üncü dakikada Corendon Alanyaspor'da sağ çaprazdan topla ilerleyen Fernandes, Cedric ile verkaç yapıp ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda yeniden topla buluşan Fernandes, ilk rakibinden sıyrılıp sol ayağının üstüyle yakın köşeye yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

28'inci dakikada Göztepe'nin sol kanattan kazandığı kornerde Antunes, sağ ayağının içiyle arka direğe doğru ortaladı. Savunmadan kurtulan Rhaldney'in kafa vuruşunda top yerden sekip yakın direğin içine çarptı ve ağlara gitti: 0-1.

17'nci dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa Omar Ben Ali yükseldi. Omar Ben Ali'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma 2-2 tamamlandı.

CORENDON ALANYASPOR: Paulo Victor - Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 58 Yusuf Özdemir), Duarte (Dk. 58 Hagi), Fernandes (Dk. 77 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 90 Ui-jo), Omar Ben Ali

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