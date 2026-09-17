MERSİN, (DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşaa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci Güç Ünitesi'nde Teknolojik Süreçlerin Otomatik Kontrol Sistemi'nin fiziksel devreye alma çalışmaları öncesindeki hazırlıklara başlandığını duyurdu. Sistemin reaktör binasının iç koruma kabuğuna yönelik testlere hazırlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada betonarme yapılara ve öngerme halatlarına binen yüklerin izlenmesi ile iç koruma kabuğunun sızdırmazlık testleri sırasında olası hava kaçaklarının tespit edilmesini sağlayan otomatik sistemlerin montajının tamamlandığı belirtildi. Teknolojik Süreçlerin Otomatik Kontrol Sistemi'nin santralde elektrik üretimini sağlayan teknolojik süreçlerin kontrol edilmesine imkan sağladığı kaydedildi. Sistem kapsamında bulunan yüksek hassasiyetli sensörlerin, ekipman ve yapıların teknolojik parametrelerini sürekli olarak ölçtüğü, elde edilen verilerin ise teknolojik süreçlerin izlenmesi ve yönetilmesini sağlayan üst seviye ünite kontrol sistemine aktarıldığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Akkuyu NGS'nin güç ünitelerinde kullanılan Teknolojik Süreçlerin Otomatik Kontrol Sistemi, Rus tasarımı güç ünitelerinde uygulanan yüksek güvenilirlik standartlarına sahip. Aktif güvenlik sistemlerinin otomatik olarak devreye alınması ve yönetilmesinden sorumlu Güvenlik Kontrol Sistemi'nin arıza olasılığı 10⁻⁵ seviyesinde bulunuyor. Bu da yaklaşık 100 bin yılda bir hata olasılığına karşılık geliyor. Bu yüksek güvenilirlik düzeyi, birbirinden bağımsız ve fiziksel olarak ayrılmış dört kanallı sistem mimarisi sayesinde sağlanıyor. Dijital modüller ise kendi ekipmanlarını birkaç milisaniyeyi aşmayan aralıklarla sürekli olarak test ediyor.

1'inci Güç Ünitesi'nin Teknolojik Süreçlerin Otomatik Kontrol Sistemi, santralin her koşulda güvenli şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla sismik dayanım gerekliliklerine uygun olarak üretilmiş 42 binden fazla ekipmandan oluşuyor. Sistemlerin montaj ve devreye alma işlemleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Çalışmaların her aşamasında, Akkuyu NGS'nin önümüzdeki onlarca yıl boyunca güvenilir ve verimli şekilde işletilmesine yönelik altyapı oluşturuldu. Kontrol ve yönetim sistemlerinin üretimi, testleri ve teslimatı, Rosatom'un Otomatik Kontrol Sistemleri ve Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Rusatom Otomasyon Sistemleri A.Ş. (RASU A.Ş.) tarafından gerçekleştirildi.'

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'1'inci Güç Ünitesi'ne ait Teknolojik Süreçlerin Otomatik Kontrol Sistemi, nükleer sektörde uygulanan yüksek gereklilik ve standartlar doğrultusunda, son derece karmaşık bir teknolojik tesisin yönetimini sağlayan modern ve hassas bir araçtır. Sistemin devreye alma çalışmalarına hazırlık aşamasına gelinmesi; montaj uzmanları, devreye alma ekipleri ve mühendisler başta olmak üzere farklı alanlardan çok sayıda uzmanın uyumlu çalışmasının sonucudur. Bu uzmanların bilgi, beceri ve profesyonelliği, önümüzdeki en önemli hedefe ulaşmamız için bize yeşil ışık yakıyor. Bu hedef de, devreye alma işlemlerinin planlı şekilde sürdürülmesi ve Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nin fiziksel devreye alınmaya hazır hale getirilmesidir.'