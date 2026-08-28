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Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen mevkiinde, saat 20.00 sıralarında bir akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, ormana sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipleri müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık üç dekarlık alan zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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