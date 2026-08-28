Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İbrahim Sissoko Muğlaspor'da
İbrahim Sissoko Muğlaspor'da
İçeriği Görüntüle

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde imal edip, satan şüphelilere yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken E.Ö., B.A., E.D. ve H.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA