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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde imal edip, satan şüphelilere yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken E.Ö., B.A., E.D. ve H.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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