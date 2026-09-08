Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TRENDYOL Süper Lig'de efsane teknik direktörü Adnan Süvari'nin adının verildiği 2026-27 sezonu Göztepe'ye adeta kahır oldu. Sezona geçen senelerde olduğu gibi Avrupa kupaları hedefiyle başlayan Göz-Göz, 4 maçta hayal kırıklığı yarattı. Samsunspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalıp sezona giriş yapan Göz-Göz, son 3 karşılaşmadan puansız ayrıldı. 2'nci hafta evinde Gençlerbirliği'ne tek golle mağlup olup 3'üncü hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-2'lik skorla boyun eğen sarı-kırmızılılar mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Gaziantep FK maçında şoka uğradı. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde ilk yarıyı 4-0 geride kapatan Göztepe, ikinci devrede 2 gol bulmasına rağmen müsabakayı 4-2 kaybedip 1 puanda kaldı.

EVİNDE 2'DE 0 ÇEKTİ, KALESİNDE 11 GOL GÖRDÜ

Özellikle savunmada büyük alarm veren Göztepe 4 maçta yediği 11 golle ligin en kötü defans performansını gösterdi. Şu ana kadar ligin en çok gol yiyen takımı olan İzmir ekibi, evinde de taraftarını kahretti. Göztepe, 2024-2025 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 18 maçta sadece 2 yenilgi almıştı. O sezon Alanyaspor'u 1-0, Galatasaray'a da 2-0 kaybeden Göztepe, geçen sezon da iç sahada sadece 2 yenilgi aldı. Göz-Göz, 2025-26'da Trabzonspor'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 kaybetti. Bu sezon evinde 2'de 0 çekerek şimdiden son iki sezondaki kadar iç saha yenilgisi alan Göztepe 4'üncü haftayı galibiyetsiz 1 puanla 17'nci sırada tamamladı. Göztepe bu sezon evinde oynadığı Gençlerbirliği ve Gaziantep FK maçlarında art arda penaltılar kaçırdı.

ÜST ÜSTE PENALTILAR KAÇTI

Gençlerbirliği maçı golsüz berabere devam ederken stoper Malcom Bokele 50'inci dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Gençlerbirliği penaltı pozisyonundan 2 dakika sonra ağları sarsıp galibiyet golünü attı. Göztepe'de bu kez orta saha Novatus Miroshi penaltı kaçırdı. Karşılaşma 2-0 Gaziantep lehine devam ederken, Göz-Göz 31'de penaltı kazandı. Ancak Miroshi'nin vuruşundan sonuç alamayan Göztepe farkı bire indiremedi. Daha sonra kalesinde 2 gol daha gören Göztepe bir anda 4-0 geriye düştü. Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov döneminde 1'inci Lig ve Süper Lig'de ilk defa sahasında 4 gol yemiş oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Göztepeli futbolseverler de özellikle ilk yarıda oynanan kötü futbolun ardından takıma büyük tepki gösterdi. Maçın 70'inci dakikasında sonra tribünlerin büyük bölümü ise stattan ayrıldı. Sezon başında Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in ayrılığının ardından transfer edilen Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili tribünlerin protestosuna uğradı. Henüz 5'inci dakikada gol yiyen 26 yaşındaki kaleci ilk golün ardından ayağına her top geldiğinde ıslıklanmaya başladı. Yediği 3'üncü golden sonra tribünlere kollarını açıp protestolara devam etmeleri hareketini yapan Gugeshashvili ikinci yarıda yerini Arda Özçimen'e bıraktı. Gugeshashvili, maçın ardından sanal medya hesabından ise sert açıklamalar yaptı. Taraftara sert tepki gösteren Gugeshashvili, 'Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir' dedi.

GUGESHASHVILI: SOKAKTA KARŞILAŞACAĞIZ

Gugeshashvili açıklamasının devamında, 'Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe'ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan'da, Türkiye'de, evde, sokakta ve sahada. Her yerde Göztepe'yi gururla temsil ettim ve savundum. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız' ifadelerini kullandı. Taraftarlar Gürcü kalecinin bu çıkışına da büyük tepki gösterdi.

STOILOV BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Göztepe'nin başında dördüncü sezonunda en kötü günlerini geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov ise maç sonu yaptığı açıklamada, kulüpteki kariyerinin en kötü ilk 45 dakikasını yaşadığını ifade etti. Her alanda büyük hatalar yaptıklarını ifade eden Bulgar teknik adam, 'İlk 45 dakika olabilecek en kötü şeyler yaşandı. Göztepe'nin oyun şeklini yansıtamadık, ofansta ve defansta ikili mücadeleleri kaybettik. Büyük sıkıntılar yaşadık. Maçın ikinci yarısına ise daha güçlü başladık. Gereken mücadeleyi yaptık ama kırmızı kart görünce mücadeleyi de kaybettik. Kırmızı kartı görmemizle oyun bitti. Zor ve tehlikeli bir sürecin içindeyiz. Bunu çevirmenin tek yolu aklımızla hareket etmek. Ayrıca çok çalışmalıyız. Hepimizin daha iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Göztepe ailesinin birlik olması gerekiyor' diye konuştu.

Ligde 1 puanla sondan ikinci sıraya demir atan, sonuncu Konyaspor'la birlikte galibiyeti olmayan iki takımdan biri konumundaki İzmir temsilcisi cumartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.