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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Tekağaç köyü yakınlarında meydana geldi. A.T. idaresindeki 02 KK 982 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki 02 GD 673 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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