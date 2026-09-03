Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Musalla Camisi, Besni Kurşunlu Camisi ve Abuzer Gaffari Türbesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan Musalla Camisi, Besni Kurşunlu Camisi ile Abuzer Gaffari Türbesi, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Musalla Camisi'nde gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, milletvekilleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, 'Asrın felaketinden hemen sonra devletimiz ayağa kaldırma operasyonu başlattı. Bakanlığımız da bağlı kurumlarıyla tam kapasiteyle çalışmalara başladı. Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde hasar alan yapıların büyük bir kısmı tamamlanacak.'

İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın okuduğu duanın ardından kurdele kesilerek cami ve türbe yeniden ibadete açıldı. Bakan Ersoy, camide incelemelerde bulundu, cemaatle birlikte akşam namazını kıldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Restorasyon çalışmalarıyla birlikte Adıyaman'ın tarihi ve manevi değerlerinin yeniden ayağa kaldırıldığı, bu eserlerin şehrin kültürel mirasına katkı sunduğu vurgulandı. (DHA)