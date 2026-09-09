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Yiğit Asaf'ın hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçe merkezindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. Yiğit Asaf Demir, ailesiyle gittiği parkta çocuklarla birlikte 'Bismil' yazılı tabelanın çevresinde oynamaya başladı. İddiaya göre, aydınlatma yazısının içerisinden dışarı çıkan ve açıkta bulunan elektrik kablosuna temas eden Yiğit Asaf, akıma kapıldı. Yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde parkta açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki Yiğit Asaf D., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

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