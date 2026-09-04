ABD, (DHA) - ABD Gizli Servisi'nin güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği bildirildi.

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı raporda, Gizli Servis'in, ABD Başkanı ve yurt dışına seyahat eden diğer yetkilileri korumaya yönelik protokolleri 1991'den bu yana değiştirmediği kaydedildi.

ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Gizli Servis'in gerekli güncellemeleri yapmadığı, insansız hava araçlarına (İHA) karşı yıllarca eski yöntemleri kullandığı aktarıldı. Raporda, 'Çoğu zaman Gizli Servis, güvenlik olaylarının ardından koruma politikalarını güncellememiştir ve Gizli Servis politikası, personelinin bu durumlarda statükoyu koruma gerekçelerini belgelemesini gerektirmez. Sonuç olarak Gizli Servis, koruma politikalarını güncelleme konusunda karar verirken eksiksiz bilgiye sahip değildir' ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yayınlanmasından itibaren dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören politikasını da uygulamadı.