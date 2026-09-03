RUSYA,(DHA) - RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma için şans olduğunu belirterek, 'Sorun taraflar arasında çözülmeli' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 11'inci Doğu Ekonomi Forumu'na katıldı. Putin, forumda yaptığı konuşmada, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözülmesinin ardından Rusya ile ilişkilere ağırlık vereceğini kaydederek, 'Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşmaya varması gerekiyor. ABD ve Çin dahil diğer ülkeler ise bu süreci desteklemeye hazır. Sorun, taraflar arasında çözülmeli. Meselenin çözümüne katkı sağlamaya çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Peki, çözüm için bir şans var mı? Bence var. ABD ile temasların sürüyor. ABD ile tam formatlı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız' ifadelerini kullandı.

Rusya'da vurulan petrol rafinerilerinin onarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Putin, onarım çalışmalarının yüzde 10'luk kısmının kaldığını bildirdi.

Putin, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunduğu gerekçesiyle Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını hatırlatarak, 'Almanya, fobileri nedeniyle Rus ve Alman vatandaşlarını, konsolosluk ile kültür hizmetlerine erişimden mahrum bıraktı. Berlin Büyükelçiliğimiz, vize, pasaport ve noter işlemleri konusunda görev üstlenecek' diye konuştu.