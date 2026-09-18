ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre bilincinin artırmak amacıyla geliştirdiği 'İklim Ankara' mobil uygulamasının tanıtımını yaptı. İklim verilerinden karbon ve su ayak izi hesaplamasına, sıfır atık noktalarından vatandaş bildirimlerine kadar birçok özellik tek platformda buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iklim değişikliği, sıfır atık, temiz hava ve enerji alanındaki çalışmalarını dijital ortama taşıyan 'İklim Ankara' mobil uygulamasını düzenlenen lansmanla tanıttı. Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, ABB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen uygulama ile vatandaşların iklim ve çevre verilerine kolayca ulaşması ve belediye ile arasındaki iletişimin dijital ortamda daha da güçlenmesi hedefleniyor.

'İklim Ankara' uygulamasıyla kullanıcılar; iklim verilerine ulaşabilecek, kişisel karbon ve su ayak izlerini hesaplayabilecek, sıfır atık noktalarını harita üzerinden görüntüleyebilecek. Uygulamada ayrıca çevre alanındaki duyuru, etkinlik ve kampanyalar takip edilebilecek. İlk aşamada uygulama üzerinden 782 eczane ve 7 atık getirme merkezi görüntülenebilecek. Vatandaşlar, 12 farklı atık türü için hazırlanan interaktif rehber sayesinde ellerindeki atığın nasıl ayrıştırılacağını ve nereye teslim edilebileceğini de öğrenebilecek. Uygulamanın tamamlanma sürecinin ardından 'İklim Ankara', IOS ve Android platformlarından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin birlikte ele alınmasıyla mümkün olduğunu belirterek, 'Son dönemde özellikle iklim değişikliğine uyum konusu bütün yönetim kademesinde konuşulan ve son olarak da ABB olarak katılım sağlayacağımız COP 31'de de ciddi anlamda tartışılacak, konuşulacak konuların başında geliyor. İklim değişikliğine uyumu kent içerisinde yaşayanlarla kırsal alanda yaşayanların etkilerini nasıl optimize edeceğiz ve beraber kullanacağız bunun üzerine çalışıyoruz. Kamu kuruluşlarının ve özel sivil toplum kuruluşlarının yaptığı ölçümler var. Arkadaşlarımız, bütün bunları bir araya getiren İklim Ankara diye bir platform yaptı. IOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirebileceğiniz, iklim parametrelerine ulaşabileceğiniz, su ve karbon ayak izini hesaplayarak iklim üzerine bireysel etkinizi görebileceğiniz, ölçebileceğiniz bir platformdan bahsediyoruz. Bu platform karşılıklı veri alışverişini yapan bir yer. Yani bir vatandaş ve Ankara Büyükşehir arasında yönetişimi sağlayan bir platform' dedi.

ABB Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Ömer Faruk Öztürk ise 'Uygulama, içerisinde daire başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve Temiz Tava ve Enerji Yönetim Şube Müdürlüklerimizin hizmetlerini tek bir platformda vatandaşlarımızla buluşturmaktadır. Sıfır atık alanında vatandaşlarımız atık getirme noktalarını harita üzerinden görüntüleyebilecekler, kendilerine en yakın noktaya ulaştırabilecekler. Vatandaşlarımız çevre alanındaki duyuruyu, etkinlik ve kampanyalarımızı takip edebilecek, fotoğraf ekleyerek talep ve bildirim oluşturabilecek ve bu süreç güncellemelerini uygulama üzerinden alabilecekler' diye konuştu.