Furkan KAVUKLU-Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de fitness eğitmeni Gökhan Örer, sürdürülmesi zor olan yüksek tempolu müzikler ve değişen yoğunluk seviyeleri eşliğinde sabit bisikletlerle yapılan bir kardiyo egzersizi olan 'Spinning' sporunu, üyeleriyle birlikte gün batımında Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarının arasında yaptı. Örer, 'Üyelerimiz için Kayseri'de farklı atmosferlerde spor yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Melikgazi ilçesinde özel bir salonun işletmeciliği ve fitness eğitmenliğini yapan Gökhan Örer, 'Spinning' sporunu, üyelerine sevdirmek için çeşitli konseptler geliştirdi. Şalvar, kaşık, takım formaları, gözlük gibi çeşitli yöresel kıyafet, malzeme ve müziklerle üyelerine bu sporu yaptıran Örer, konseptine bir yenisini daha ekledi. Bu kez üyeleriyle birlikte gün batımında doğa harikası Hürmetçi Sazlığı'nı tercih eden Örer, yılkı atlarının koştuğu düzlüklerde kurulan sabit bisikletler, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliği düzenleyen Gökhan Örer, 'Atların içinde bir spinning dersi hayal ettik. Onu da canlandırmak için Hürmetçi'ye geldik. Zekeriya Koçak, renkli atlarla bize eşlik etti. Kayseri'de durmaya devam etmiyoruz. Farklı projelerle yine karşınızdayız. Hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Bu sporu herkese sevdireceğiz' diye konuştu.

'BİR İLKE İMZA ATTIK'

Spinning sporunun faydalarına değinen Örer, 'Spinning kardiyodur. Aynı zamanda, yağ yakımı, zayıflama ve en önemlisi stres attırır. Psikolojik olarak insanı kendine getirir. Spinning bizim için terapi olarak geçiyor. Spinning sporunda insan kendini buluyor. Kilo vermede birebir diyebilirim. Üyelerimizi mutlu etmek için Kayseri'de farklı atmosferlerde spor yapmaya devam edeceğiz. Biz bir ilke adım attık. Başka ilklere de imzamızı atacağız diye düşünüyorum. Burası sadece bir başlangıç yeriydi. Devamı da gelecek. Burası farklı bir atmosfer oldu. Üyelerimiz bu kadar farklı olacağını tahmin etmemişti. 'Bunu bir daha yapabilir miyiz' diyorlar. İnsanlara sporu sevdirmek için farklı yerlerden yola çıkarak insanların ruhunu dinlendiriyoruz. Güzel yorum ve mesajlar alıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇOK EĞLENİYORUZ'

Etkinliğe katılanlardan Aslıhan Şan ise 'Çok güzel bir duygu. Farkındalığı seviyoruz. Farkındalık yaratmayı seviyoruz. Bütün sporların dışında bir spor. Köylü konseptimiz oldu. Bu konseptler bizi spora teşvik ediyor' dedi.

Ezgi Erkoç da 'Ben de spor eğitmeniyim ama spinning için Gökhan hocamın salonunu tercih ediyorum. Çok eğleniyoruz. Her seferinde değişik bir etkinlik yapıyoruz. Günden güne de Gökhan hoca da bizi şaşırtmaya devam ediyor. Zevkle geliyoruz. İyi ki geldik. Bir sonraki etkinlikleri bekliyoruz' diye konuştu. (DHA)