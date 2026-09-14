İSTANBUL, (DHA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası 4'üncü maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi.

Karşılaşmada ilk seti 25-19 önde tamamlayan Romanya, ikinci seti de 25-21'lik skor ile tamamladı. Ay-yıldızlılar, 3'üncü seti 25-20'lik skorla kazanarak durumu 2-1'e getirse de, Romanya seyircisinin de desteğiyle farkı açarak seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı. Gruptan çıkma umudunu son maça bırakan Filenin Efeleri, D Grubu'nun 5'inci maçında 16 Eylül Çarşamba TSİ 17.00'de Letonya ile karşılaşacak.