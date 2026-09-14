İSTANBUL,(DHA)- FATİH'te çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan motosikletli 2 şüpheliden birinin telefonunda daha önce kurşunlanan iş yerinin fotoğrafları bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Piyer Loti Caddesi'nde gece saat 03.15 sıralarında motosikletle gelen 2 kişinin bir iş yerinin fotoğraflarını çektiğini tespit etti. Şüphe üzerine durdurulan motosikletteki Y.A. (22) ve B.Y. (23) gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Y.A.'nın cep telefonunda daha önce kurşunlanan iş yerine ait fotoğraflar bulundu. Y.A.'nın Küçükçekmece'deki evinde de arama gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirdi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)