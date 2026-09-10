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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geçen salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 koli içerisinde 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

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