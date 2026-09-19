Mesut BUDRAÇ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde, DİTAV tarafından 'Zerzevan Kalesi Senfonik Diyarbakır Türküleri' konseri düzenlendi.

Çınar ilçesindeki Roma İmparatorluğu'nun son sınır garnizonu Zerzevan Kalesi'nde, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) tarafından 'Zerzevan Kalesi Senfonik Diyarbakır Türküleri' konseri gerçekleştirildi. Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde düzenlenen konserde Bedri Ayseli, Emin Taşın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sınanmış sahne aldı.

Konserden elde edilecek bilet gelirlerinin tamamının, DİTAV'ın eğitim çalışmaları kapsamında Diyarbakırlı öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

'DİYARBAKIR'IMIZIN, ZERZEVAN'IN TANITIMINA BİR ETKİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM'

DİTAV Genel Başkanı Aysu Aksu Günay, 'Burada böyle bir konser yapma fikri 5 sene önce ilk Zerzevan'a gelip gezdiğimde aklıma geldi. Zerzevan'ı görünce bir anda büyülendim. Burada çok güzel bir konser olur diye düşündüm. DİTAV'ın genel başkanı oldum. Genel başkan olunca da ilk icraatım, hayalimi gerçekleştirmek oldu. Çünkü Diyarbakır benim için çok önemlidir. Diyarbakır'ı çok seviyorum. Burası duyurulması gereken tarihi bir mekan ve tarihi bir yer. Müzikle, kültürle, güzel bir etkinlikle tanıtırız diye düşündük ve bu geceyi organize ettik. Senfoni ile geleneksel müziği bir araya getirdik ve bu muhteşem atmosferde kültür müziği ve geleneksel müzik bir araya geldi. İnşallah güzel de bir ses getirecek ve Diyarbakır'ımızın, Zerzevan'ın tanıtımına bir etkisi olacağına inanıyorum. Sanatçılarımızın hepsi Diyarbakırlı' dedi. (DHA)