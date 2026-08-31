ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Tortum ilçesi yol genişleme çalışması yapılan alana uçan otomobildeki 3 kişi öldü.

Kaza, sabah saatlerinde Tortum-Oltu kara yolunun Aksukapı mevkisinde meydana geldi. Ahmet Emin Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 25 FD 007 plakalı otomobil, 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışması devam eden alana uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yiğit Yalçın da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)