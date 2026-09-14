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İhsan Dündar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Dündar'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Dündar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katında yalnız oturan 4 çocuk babası İhsan Dündar, komşusu tarafından zemin katta hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dündar'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

Batuhan KILIÇ-Güray ATEŞ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 4 çocuk babası İhsan Dündar (84), oturduğu binanın zemin katında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

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