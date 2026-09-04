Esra GÜNTEPE - Uğurcan TANMAN / İSTANBUL, (DHA) - VAKIF Katılım tarafından kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen Vakıf Eserleri Envanteri Projesi kapsamında Bursa'daki vakıf eserleri yaklaşık 35 bin kareyle fotoğraflandı. Fotoğraflardan seçilen 87 karenin yer aldığı 'İstanbul'u Gören Rüya: Bursa' sergisi, Mimar Sinan Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Serginin açılışında konuşan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Bursa'da 385 vakıf eserinin yaklaşık 35 bin fotoğraf karesiyle kayıt altına alındığını söyledi.

Vakıf Katılım'ın iş birliği ile düzenlenen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde 'İstanbul'u Gören Rüya: Bursa resim sergisi ziyarete açıldı. Üç cilt halinde basılan Bursa Vakıf Eserleri Kitabı'nda yer alan binlerce fotoğraf arasından seçilen 87 fotoğrafın sergilendiği sergi, 30 Eylül tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

Vakıf Katılım tarafından yürütülen Vakıf Eserleri Envanteri Projesi ile Türkiye'nin farklı illerinde bulunan vakıf eserlerinin bilimsel yöntemlerle fotoğraflanması ve tarihçeleriyle birlikte kayıt altına alınması hedefleniyor. Cami, medrese, han, hamam, çeşme ve türbe gibi eserlerin yer aldığı çalışmaların, ileride gerçekleştirilecek restorasyonlar ile akademik araştırmalara güvenilir bir referans oluşturması amaçlanıyor.

'35 BİNE YAKIN FOTOĞRAF KARESİ ÇEKİLDİ'

Serginin açılışında konuşan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, projenin 2022 yılında Hatay'da başladığını belirterek, 'Vakıf Katılım olarak kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına Vakıf Eserleri Envanteri Projesi'ni yürütüyoruz. Proje kapsamında ülkemizin farklı illerinde bulunan vakıf eserlerini bilimsel yöntemlerle fotoğraflayıp tarihçeleriyle beraber kayıt altına alıyoruz' dedi.

Projenin Hatay ile başladığını, ardından Konya ve Bursa ile devam ettiğini aktaran Yorulmaz, Kütahya çalışmasının kitabının basım aşamasında olduğunu, gelecek yıl ise İzmir ve Manisa ile devam etmeyi planladıklarını ifade etti.

Bursa çalışmasına ilişkin bilgi veren Yorulmaz, 'Bursa Vakıf Eserleri kitabımızda, çalışmamızda 385 adet vakıf eserini 35 bine yakın fotoğraf karesiyle kayıt altına aldık. Sonrasında bu 35 bin fotoğraftan 2 bin tanesini seçerek 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabımızı hazırladık' diye konuştu.

Proje dosyasında da Bursa'da 385 vakıf eserinin 34 bin 952 fotoğraf karesiyle belgelendiği ve eserlerin tarihçeleriyle birlikte üç ciltlik Bursa Vakıf Eserleri Envanter Kitabı'nda bir araya getirildiği belirtildi.

'87 FOTOĞRAFI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURUYORUZ'

Bursa çalışmasından seçilen fotoğrafların sergi aracılığıyla İstanbul'da ziyaretçilerle buluştuğunu belirten Yorulmaz, 'Bugün de burada Mimar Sinan Sanat Galerimizde Bursa çalışmasına ait 87 adet fotoğrafı 'İstanbul'u Güzelleştiren Bursa' adlı çalışmamızla sergimizde ziyaretçilerle buluşturuyoruz' dedi.

Ziyaretçilerin sergide yer alan karekodları kullanarak Bursa Vakıf Eserleri kitabının dijital versiyonuna ulaşabileceğini söyleyen Yorulmaz, serginin eylül ayı sonuna kadar açık kalacağını belirtti. Proje kapsamında hazırlanan serginin 'İstanbul'u Gören Rüya: Bursa' adıyla 4 Eylül'de Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldığı ve kitapta yer alan binlerce kare arasından seçilen 87 fotoğrafın sergilendiği bilgisi yer aldı. Serginin 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

'CANLI BİRER MİRAS'

Vakıf eserlerinin önemine de değinen Yorulmaz, 'Vakıf eserleri sadece geçmişten kalan yapılar değil; kültürümüzü, medeniyet birikimimizi taşıyan canlı birer miras. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıf Katılım olarak bizler de bu mirası belgeleyerek, daha erişilebilir hale getirerek ve görünür kılarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Projenin ilk çalışmasının Hatay'da gerçekleştirildiği, burada 117 vakıf eserinin 2 bin 600 fotoğraf karesiyle belgelendiği kaydedildi. Konya'da ise 289 vakıf eseri 15 bin 200 fotoğraf karesiyle kayıt altına alındı.