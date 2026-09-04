İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE Belediyesi, Paşaköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Paşaköy Koru Parkı'nı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Parkın içerisinde çocuk oyun alanları, halı saha, basketbol sahası, kamelyalar ve açık otopark yer alıyor. Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'nin en değerli arazisinin imara açılmak yerine halka sunulduğunu belirterek, 'Yıllardır istiyoruz ki komşularımız bu alanlardan faydalansın. Bu park, Sancaktepelilerin hayatına son iki yıldır katılmış bir yaşam alanı. İlk Koru Park'ı 2025'te Abdurrahmangazi Mahallesi'nde, ikinci Koru Park'ı ise yakın zamanda Sarıgazi'de açtık' dedi.

Yeğin, Paşaköy'ün nüfus bakımından küçük olmasına karşın önemli projelerin yapıldığını söyleyerek, 'Geçen yıl açtığımız 10 bin metrekarelik spor parkının ardından yine 10 bin metrekarelik bir yeşil alanı daha hizmete sunuyoruz. Paşaköy'e tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Yaklaşık 600 milyon liralık bir yatırımla dere ıslahı projesini gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

Yeğin, bu projelerin yanı sıra yeni 25 proje için temel atma töreninin de yakın zamanda yapılacağını duyurdu. Projeler arasında mahalle evleri, aile sağlığı merkezleri ve spor parkları yer alıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile projeler geliştirdiklerini belirten Yeğin, 'Kreşler ve gençlik merkezleri ile çocuklarımız için eğitim destekleri sağlamaya devam ediyoruz. 2026 yılı için 18 bin TL burs destekleri sunarak gençlerimizin eğitimine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, meslek edindirme kursları ve spor salonları ile yüzlerce kişiye yardım etme gayretindeyiz' ifadelerini kullandı.

Tören, parkın gezisi ile sona erdi.